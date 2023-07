Así de fácil puedes transferir información de WhatsApp de celular a celular con código QR

Cambiar de celular y transferir la información que tienes en WhatsApp ya no será un dolor de cabeza. Mark Zuckerberg no sólo lo anunció, sino que mostró cómo a través de un método basado en códigos QR lo puedes hacer.

“Si desea mover sus chats de WhatsApp a un nuevo teléfono, ahora puede hacerlo de manera más privada sin que sus chats salgan de sus dispositivos”, explicó Zuckerberg.

Sin embargo, debes tener en cuenta que la nueva herramienta solo funciona con el mismo sistema operativo, por ejemplo, de Android a Android o de iOS a iOS. De acuerdo con la plataforma de mensajería instantánea este proceso de transferencia está basado en conexión Wi-Fi local y asegura que es la manera más segura de transferir información.

Según WhatsApp este método tiene una seguridad mejorada, en comparación a alternativas de copia de seguridad en la nube, ya que la transferencia se hace de dispositivo a dispositivo.

📱📲 Now you can transfer your full chat history seamlessly, quickly and securely across the same operating systems without ever having to leave the app. Out today 👀 pic.twitter.com/UqNpyw8bCC

— WhatsApp (@WhatsApp) June 30, 2023