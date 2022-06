Apple está desarrollando su propio motor de búsqueda para competir contra Google

Desde el 2014 los rumores respecto a un supuesto bot que Apple estaba desarrollando con el fin de recopilar y analizar información de bases de datos de Internet, comenzaron a circular. Eran los primeros indicios de lo que podía ser el propio motor de búsqueda de la compañía y que luego en 2020 se conoció con el nombre de Applebot. Sin embargo, y a pesar de que durante ese año una característica de iOS 14 llamó la atención de los usuarios, pues el sistema comenzó a mostrar sus propios resultados de búsqueda optimizados, la empresa nunca confirmó nada.

Sin embargo, a una semana de que Apple lleve a cabo de forma virtual su Worldwide Developers Conference 2022 (WWDC 2022), el bloguero Robert Scoble, quien es citado por Business Insider, confirmó a través de Twitter que la compañía no solo está desarrollando su propio motor de búsqueda, sino que lo presentará de forma oficial en el evento.

De hacerse realidad, no solo Google (que domina el mercado de los buscadores web actualmente) tendría competencia, sino que el acuerdo que tienen ambas empresas, por el cual el gigante de Alphabet le paga US$ 15 mil millones a Apple para que Google sea el buscador de Siri por defecto, podría llegar a su fin.

Apple’s WWDC will be the first of three different events that Apple is preparing for the next year introducing the world to augmented reality (a new form that we haven’t seen yet).

Thread:

— Robert Scoble (@Scobleizer) May 28, 2022