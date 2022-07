Android 13 no permitirá que apps de origen desconocido emitan notificaciones

Google se prepara para lanzar Android 13 en septiembre de 2022. No obstante, ya son varios los adelantos que hemos podido ir conociendo por cuenta de sus versiones beta, como que la nueva versión del software incorporará un lector de códigos QR, de manera que el usuario no deba descargar ninguna aplicación externa. Pues bien, esta vez se supo otra novedad que vendrá en la actualización de este sistema operativo, y es la imposibilidad de que el usuario pueda activar los permisos para recibir notificaciones de apps descargadas de otras tiendas de aplicaciones diferentes a la de Google Play o la de Galaxy Store.

Esta función, que tiene como objetivo disminuir los ataques cibernéticos y mejorar la privacidad de los usuarios, se complementa con una herramienta que obligará a todas las aplicaciones de Google Play a preguntar primero al propietario del teléfono si quiere o no recibir notificaciones de las mismas. De esta forma la compañía de Mountain View busca que sea la persona quien tenga absoluto control de los permisos que le delega a cada una de sus apps descargadas.

Don’t know which Beta this was added in, but Android 13’s new «restricted setting» feature will also block the user from enabling an app’s Notification Listener if the app was sideloaded using a non-session-based package installer! pic.twitter.com/bh6Wei0mQp

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 5, 2022