Akamai tiene falla masiva y, con ella, cae la mitad de la Internet

Es posible que la mayoría de los que leen esta noticia se pregunten cuándo fue que ocurrió la falla masiva. Otros, por otro lado, notaron que al medio día páginas como el Tiempo, servicios como Airbnb o PlayStation Network no estaban funcionando. Sin importar a qué grupo pertenezcas, la falla masiva que se presentó hoy, 22 de julio, afectó a algunos de los sitios de Internet más importantes del planeta. ¿Qué ocurrió? La razón estuvo en un problema del servicio Edge DNS de Akamai.

¿Qué es un DNS?

DNS son las siglas de Domain Name System o Sistema de Nombre de Dominio, en español. La mejor manera de pensar en ellos es como una guía telefónica para las páginas que habitan la web. Cuando tú ingresas una URL en tu navegador lo que hace esta tecnología es que conecta la dirección que estás ingresando con la dirección IP del servidor. En este caso, Akamai es responsable de cumplir con estas solicitudes, al mismo tiempo que protege a este tipo de páginas de ataques de DDoS.

¿Por qué es tan importante esta caída? Quizás ustedes recordarán hace un mes cuando la CDN de Fastly y se llevó con ella a páginas como Amazon, Twitch y Reddit. Algo similar ocurrió hoy con los sitios de Delta Air Lines, British Airways, Capital One, Go Daddy, PlayStation, UPS, Airbnb, AT&T o incluso algunos medios de comunicación que durante unos minutos no se encontraron disponibles. En Colombia incluso medios como el Tiempo estuvieron caídos.

Páginas como Pingdom, que monitorean el desempeño de sitios web, aseguran que cerca de 30.000 sitios estuvieron caídos durante esta falla.

Y esto, al mismo tiempo, ha despertado de nuevo las preguntas sobre la fragilidad de sistemas vitales para la economía, como la banda, que cada vez se apoyan más en lo digital. En el caso de Akamai esto se ha hecho evidente, considerando que ellos resuelven este servicio de peticiones antes mencionado para cerca de un 50% de las páginas más importantes del mundo.

En una publicación en sus redes sociales, Akamai aseguró que ya “han implementado una solución para este problema, basado en las observaciones actuales, por ahora el servicio está retomando sus operaciones de manera normal. Continuaremos monitoreando la situación para asegurar que el impacto ha sido reducido por completo”. La plataforma también aseguró que no se trata de un problema de seguridad o de algún ataque.

We are continuing to monitor the situation and can confirm this was not a result of a cyberattack on the Akamai platform.

— Akamai Technologies (@Akamai) July 22, 2021