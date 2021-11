Ahora puedes grabar y descargar tus podcasts en Clubhouse

Es posible que ya te hayas olvidado de Clubhouse. Lo que es un error, porque la red social ha integrado una nueva función que puede volverla la favorita de los creadores de podcast: grabar salas de audio.

Desde un inicio, el mayor atractivo de Clubhouse está en sus salas de audio. Estos espacios se convirtieron en aquellos que querían explorar el formato de podcast en vivo. Ahora la red social ha actualizado su plataforma con una función llamada Replay que permite el guardar las salas de audio para que puedan ser accedidas y, más importante, también descargarlas en formatos compatibles con otras plataformas como Spotify o YouTube.

Quizás uno de los aspectos más importantes para los espectadores es la posibilidad de saltar entre los audios de las personas que están hablando. También cuenta con la posibilidad de escucharlos con una velocidad de 1.5x o 2x. Los administradores también pueden llevar un recuento de las personas que lo escucharon en directo o luego vieron la repetición. Esto puede resultar muy práctico para que las personas comiencen a crear su contenido.

the best of live ✨ but later!

Replays are here and they’re so much more than just a recording. Creators can download audio, and when you listen on Clubhouse, you’ll see all the dynamics of the stage, PTRs, *and* hop from speaker to speaker.

live now on iOS & Android 💖 pic.twitter.com/zDtenNy60c

— Clubhouse (@Clubhouse) November 8, 2021