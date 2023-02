Ahora podrás bloquear a tu ex y entrar en ‘modo incógnito’ en Tinder

Con el fin de celebrar el día de la internet segura y a vísperas del día de San Valentín, Tinder decidió traer algunas mejoras de seguridad en su aplicación que gustarán a más de uno. La primera actualización y quizás la más esperada es el nuevo modo incógnito, una función que te permitirá tener más control sobre quiénes podrán ver tu perfil.

Tinder argumentó en su anuncio que por medio del modo incógnito, los usuarios estarán visibles exclusivamente para aquellos usuarios a los que hayan dado ‘Me gusta’. Es decir, aún podrás dar Me gusta o no a los perfiles que aparezcan en tus sugerencias, pero solo aquellos que te hayan interesado verán tu perfil en sus sugerencias. Pero esta no es la única actualización de privacidad y seguridad que incluyó la app de citas. Lamentablemente, este servicio solo estará disponible para los miembros de Tinder+, Gold y Premium.

Si eres un usuario activo de este tipo de aplicaciones, sabrás que en cualquier momento te puedes encontrar con el perfil de tu ex, incluso, algo peor: con el perfil de un familiar. Tinder es consciente de esto por lo que está integrando el ‘Bloqueo de perfil’, con la que podrás bloquear un perfil para que no vuelva a aparecer en tus sugerencias. Esta función se suma al Bloqueo de contactos con la que puedes bloquear a los usuarios que no quieres ver, mediante el número de teléfono. Esta función se lanzará primero en Android y luego se implementará en iOS durante el primer trimestre de 2023 .

Así mismo, con el fin de mantener la seguridad de los usuarios dentro de la plataforma, Tinder ha actualizado sus preguntas de seguridad. Entonces, cuando la app detecta que un usuario enviará un mensaje que puede tornarse ofensivo, aparecerá el mensaje ‘¿Estás seguro?’. Gracias a esta pregunta, según Tinder, se redujo “el envío de estos mensajes en más del 10 por ciento”.

La pregunta ‘¿Qué te molesta?’ aparecerá para los usuarios que desean denunciar una conversación agresiva, o sexual que no desean tener. De esta manera, según la aplicación, “aumentó la notificación de mensajes con lenguaje dañino en un 46 por ciento”. Pero, si no te atreves a denunciar una conversación por medio de la pregunta ‘¿Qué te molesta?’, Tinder tiene otra solución para ti,

Se trata de otra característica de seguridad llamada ‘informes de pulsación larga’. Entonces, si recibes un mensaje ofensivo, de odio, etc. puedes tocarlo y mantener presionado para informar a la aplicación rápidamente. “Tinder espera que más miembros denuncien el mal comportamiento. Esto permitirá tomar las medidas adecuadas contra las cuentas que violen las Pautas de la comunidad”.

