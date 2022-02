Adiós a los Reels de un minuto: Instagram aumentará su tiempo de duración

Los Reels llegaron a Instagram para competir directamente con TikTok, y cambiaron para siempre a la red social de Meta, al punto de volverla una plataforma enfocada en los videos y no en las fotografías. Para comprobarlo, basta con comparar el alcance que tienen los contenidos hechos en Reels, contra los que son estáticos.

La apuesta de Instagram por el formato vertical ha sido tan agresiva, que la compañía ha venido agregando funciones que ya existían en su competencia china, como la narración de los textos de los videos, los efectos de voz o incluso, la creación de anuncios publicitarios. Sin embargo, ahora se supo que la plataforma dirigida por Adam Mosseri, modificará una característica importante de los Reels: su tiempo de duración.

Según una captura de pantalla compartida por el filtrador y desarrollador de aplicaciones móviles, Alessandro Paluzzi, Instagram estaría trabajando en la posibilidad de aumentar el tiempo de los reels de los 60 segundos actuales, hasta los 90 segundos.

#Instagram is working on the possibility of creating #Reels lasting 90 seconds 👀 pic.twitter.com/M0KgJzQ90O

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 1, 2022