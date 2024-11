A sus 14 años, el antioqueño Matías Muñoz reinventa el paseo y cuidado de mascotas con su app Terque: aquí, su historia

En Medellín, un joven de 14 años, Matías Muñoz, está demostrando que no hay edad para cambiar el mundo, o al menos, el mundo de las mascotas. Matías es el creador de Terque, una aplicación que conecta a dueños de mascotas con cuidadores y paseadores confiables. Pero más allá de ser una app, Terque es una idea que combina necesidad, amor por los animales y muchas ganas de salir adelante. Hablamos con él.

El adolescente tenía 12 años cuando Polo llegó a su vida y desde el primer momento, se convirtieron en inseparables. Matías, amante de los deportes extremos y estudiante disciplinado, encontró en Polo un compañero fiel que lo seguía en cada paso. Pero no todo era perfecto. Entre el colegio, sus entrenamientos de calistenia y las competencias, había días en los que simplemente no tenía tiempo para cuidarlo.

“Había días en los que me preocupaba mucho. No podía sacarlo a pasear y no sabía con quién dejarlo cuando tenía que viajar. Ahí fue cuando pensé: esto debe pasarle a más personas”, recuerda Matías.

La idea surgió en medio de esa necesidad: una plataforma que conectara a dueños de mascotas con cuidadores y paseadores de confianza. Pero convertir esa idea en realidad no fue sencillo. Matías no sabía programar ni por dónde empezar, así que acudió al mejor aliado que tenía, su papá, un experto en tecnología.

“Le conté mi idea y de inmediato me apoyó. Nos sentábamos por horas a pensar cómo funcionaría la app, qué servicios ofrecería y cómo podríamos garantizar la seguridad de las mascotas. Él fue clave para que esto avanzara”, dice.

Así nació Terque, un nombre que Matías eligió cuidadosamente porque quería que representara todo lo que la app ofrecía: confianza, cuidado y seguridad. “Es un acrónimo: Transparente, Exclusiva, Responsable, Que une Emociones. Quería que el nombre reflejara lo que hacemos y lo que significa para los dueños de mascotas”, explica.

El proceso no fue fácil. Entre las tareas del colegio, los entrenamientos y las reuniones sobre el desarrollo de la app, Matías tuvo que sacrificar muchas cosas. “Hubo días en los que estaba agotado. Tenía que hacer tareas, entrenar y, además, asistir a reuniones o pensar en mejoras para la aplicación. Pero al final, cuando algo te importa de verdad, encuentras el tiempo”, dice con convicción.

Desde que Terque se lanzó hace cinco meses, el impacto ha sido enorme. La app ya cuenta con más de 3,000 descargas y opera en Medellín, Bogotá y Cali. Actualmente cuenta con 60 cuidadores y 30 paseadores.

Los cuidadores y paseadores que se inscriben deben pasar rigurosos filtros, como evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias y verificaciones de antecedentes. “Queremos que los dueños estén tranquilos. No es solo dejar a tu mascota con alguien, es saber que está en las mejores manos”, explica Matías. Además, cada servicio está respaldado por una póliza de seguro, lo que brinda aún más confianza.

Dicha póliza cubre responsabilidad civil, si por alguna razón la mascota muerde a otra persona u otra mascota, así como muerte accidental mientras esté bajo el cuidado del paseador o cuidador, por último, gastos veterinarios si la mascota sufre un accidente y daños contra terceros.

El costo de un cuidador comienza desde los 50,000 pesos colombianos por día, aunque puede variar dependiendo de factores como el tipo de alojamiento (casa, apartamento o finca) y los servicios adicionales que se ofrezcan, como baños o actividades personalizadas para las mascotas.

Por otro lado, el servicio de paseador tiene tarifas que parten desde los 10,000 pesos, dependiendo de la duración del paseo y el número de mascotas.

¿Qué la diferencia de otras opciones de cuidado de mascotas?

Lo que diferencia a Terque de otras plataformas es su enfoque personalizado. Los paseadores, por ejemplo, solo pueden manejar un máximo de tres perros al mismo tiempo.

“No queremos que los perros sean solo un número más. Queremos que reciban la atención que merecen. No como esas guarderías llenas de mascotas donde a veces se enferman o se estresan”, dice.

El apoyo de su familia ha sido fundamental. Su mamá y su tía lo acompañan a ferias, reparten volantes y responden las dudas de los usuarios. “Mi tía es mi mano derecha. Siempre está pendiente de todo, desde las llamadas hasta las reuniones. Sin ellas, nada de esto habría sido posible”, admite.

Pero no todo ha sido fácil. Convencer a la gente de confiar en una app creada por un adolescente no fue tarea sencilla. “Al principio me miraban raro, como si no se creyeran que alguien de mi edad pudiera hacer esto. Pero con el tiempo, se dieron cuenta de que funciona y de que es segura”, comenta.

El futuro de Terque es ambicioso. Matías quiere expandirla a países como México y Brasil, donde el mercado de cuidado de mascotas es enorme. También sueña con crear espacios físicos donde las personas puedan compartir momentos especiales con sus animales y apoyar fundaciones de rescate. “Esto es solo el comienzo. Quiero que Terque sea más que una app; quiero que sea una comunidad donde las mascotas sean las protagonistas”, dice.

La app está disponible en Google Play Store y próximamente para App Store.

Imagen: Archivo Particular