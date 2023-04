4 IA que te ayudarán a agilizar procesos en tu trabajo y hasta te crean abdominales fuertes

Te presentamos cuatro inteligencias artificiales (IA) que seguramente serán muy utiles a la hora de realizar diferentes tareas en tu trabajo como desarrollador o simplemente en tu día a día. Por ejemplo, una tiene el objetivo de realizar psicoterapia para corregir comportamientos dañinos en los chatbots de IA y otra te generará adbominales de enseueño.

Es un sistema de gestión de tareas impulsado por inteligencia artificial. De acuerdo con el creador, usó la API de OpenAI y Pinecone para “producir, priorizar y ejecutar tareas”.

La función principal del sistema es que “puede completar tareas; generar otras nuevas en función de los resultados y priorizarlas en tiempo real. Demuestra el potencial de los modelos de lenguaje impulsados por IA para realizar tareas de forma autónoma dentro de diversas limitaciones y contextos”.

An agent that leverages @openai ‘s GPT-4, @pinecone vector search, and @LangChainAI framework to autonomously create and perform tasks based on an objective.

Por su parte, Pinecone almacena y recupera los resultados de la tarea para el contexto. Esta es una versión reducida del “Agente Autónomo Basado en Tareas original”.

Cabe recordar que, esta inteligencia artificial utiliza GPT-4 para completar tareas,optimizando procesos que permiten tomar mejores decisiones.

Con este traductor ya no será un dolor de cabeza aprender un nuevo lenguaje de programación. Mckay Wrigley, su creador señala que tan solo con ingresar el código en un idioma, “GPT-3.5 o 4 lo traducirá al idioma de destino”.

Input code in one language and GPT-3.5/4 will translate it to the target language.

Es una inteligencia artificial que utiliza la psicoterapia para corregir comportamientos dañinos en los chatbots de IA. El sistema está diseñado para esos bots que pueden ser potencialmente dañinos, exhibiendo comportamientos manipuladores, engañosos y narcisistas.

Lo que haría SafeguardGPT es proponer técnicas de psicoterapia para guiar a los chatbots a una mejor comprensión de los matices de la interacción humana e identificar áreas problemáticas, para que los chatbots sean más confiables, y por ende, sean menos propensos a desarrollar “sesgos y estereotipos” y más bien contribuyan al desarrollo de “la empatía y la inteligencia emocional”.

«To create healthy AI systems, we present the SafeguardGPT framework that uses psychotherapy to correct for these harmful behaviors in AI chatbots.»

I believe it, too. These AIs have seen pretty much everything humans have ever written. I’m surprised they aren’t more disturbed… https://t.co/KfvXtHykOC

