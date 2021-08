Cencosud Ventures financiará startups en Latam

Cencosud presenta su nuevo brazo de inversión de riesgo llamado Cencosud Ventures, con el que apoyará startups tecnológicas en Latinoamérica.

Cencosud creó una nueva unidad con el fin de apoyar startups tecnológicas en la región, como parte de su proceso de evolución digital. El holding chileno espera impulsar emprendimientos digitales en etapa de crecimiento que estén enfocados en las áreas de e-commerce, logística y cadena de suministro, fintech y retail services.

«Hace casi 60 años Cencosud nació como un emprendimiento. Hoy lideramos el retail de la región y queremos continuar evolucionando de la mano de las startups. Queremos que este ecosistema también crezca con nosotros» indicó Matías Videla, CEO de Cencosud.

Con Cencosud Ventures, esperan ofrecer a emprendedores y startups latinoamericanas no solo apoyo financiero sino también acompañamiento y know how para acceder a nuevos mercados.

También te puede interesar: El fondo colombiano de VC que apuesta al talento local

El área de Venture Capital de Cencosud será liderada por José Antonio Pascual, quien lideraba inversiones y era miembro de los directorios de las startups de Wayra, área de innovación abierta e inversión de riesgo corporativo de Movistar.

«El objetivo de Cencosud Ventures es identificar e invertir en compañías emergentes que están en etapa de crecimiento, es decir, con un producto, clientes y proyecciones de escalamiento. Hemos iniciado el despliegue en varios países donde vemos mucho talento y ambición» comentó Pascual.

Cencosud tiene operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia a través de las marcas Jumbo, Easy y Metro.

Así, el ecosistema de la región sigue fortaleciéndose. Según cifras de la Asociación Latinoamericana de Venture Capital (LAVCA) las inversiones de este tipo en Latinoamérica se duplicaron en 2020, alcanzando los $5.400 millones de dólares. Una cifra que seguirá incrementándose gracias a la creación de nuevos fondos de este tipo.

Imagen de rawpixel en Freepik