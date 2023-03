Unboxing Galaxy S23 Ultra

Hace más de un mes conocimos la nueva serie de Samsung: los Galaxy S23. El hermano mayor, como siempre es presume el apellido ‘Ultra’, pero ¿qué trae este teléfono en su caja? En ENTER.CO pudimos tener en nuestras manos este espectacular teléfono y ahora podemos contarte qué hay en la caja del S23 Ultra, además del celular.

Si deseas conocer todo lo bueno, lo malo y nuestra opinión sobre el Samsung Galaxy S23 Ultra, no olvides seguir de cerca nuestro portal y redes sociales. Sin más preámbulos, destapemos la caja del teléfono más potente de Samsung hasta el momento.

Como ya estamos acostumbrados con los celulares de gama alta de la compañía coreana, la caja es bastante sencilla, con pocos detalles, de manera que no pierda su estilo y elegancia. Totalmente negra con la imagen del celular en la parte de arriba; algo de resaltar en Samsung es que el celular de la caja mantiene el color del celular que está dentro.

Junto con el Galaxy S23 Ultra, encontrarás el cable USB C a USB C; por si no lo sabes, los celulares gama alta ya manejan un cable con entrada y salida USB-C. Esto se traduce en que, si aún mantienes el adaptador, también conocido como ‘marranito’, con entrada USB-A no funcionará para el Galaxy S23 Ultra. Y no, el teléfono no viene con su respectivo ‘marranito’, al igual que la mayoría de teléfonos nuevos.

En la caja también encontramos una corta guía de encendido y los códigos de seguridad del teléfono. Eso sí, el S-Pen viene incluido con el celular. El Galaxy S23 Ultra, al igual que su antecesor, el S22 Ultra, cuenta con un espacio dedicado para el lápiz óptico en la parte inferior del celular.

Aunque los fabricantes han optado por brindar un case de silicona junto con sus celulares, Samsung se mantiene en entregar pocos accesorios con el teléfono, por lo que el case no es prioridad.

Imagen: Samsung