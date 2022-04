Según rumores, el iPhone 14 tendrá enfoque automático en la cámara frontal

Aún falta un buen tiempo para que conozcamos el próximo celular de Apple, el iPhone 14, pero, como es costumbre, los analistas, críticos y aficionados no pueden esperar por ello. En esta ocasión, el analista Ming-Chi Kuo informó a través de su cuenta de Twitter que el próximo buque insignia de la compañía estará equipado con enfoque automático en la cámara selfie.

The front camera of four new iPhone 14 models in 2H22 would likely upgrade to AF (autofocus) & about f/1.9 aperture (vs. iPhone 13’s FF (fixed-focus) and f/2.2).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 19, 2022