Samsung Galaxy S22: Se confirma su fecha de presentación

Los rumores eran ciertos. Mediante un comunicado publicado en la página oficial de Samsung, el principal competidor de Apple confirmó que la presentación de su próximo smartphone, el Samsung Galaxy S22, se realizará el próximo 9 de febrero a las 10:00 AM (COL) a través de un evento en vivo.

Con el anuncio, se espera que Samsung continúe la tradición de enseñar sus teléfonos principales durante la primera mitad del año, para luego ir lanzando progresivamente las gamas que complementan la serie.

Join Samsung as we break the rules to set the epic standard at #SamsungUnpacked, Feb. 9th, 2022. https://t.co/uCpcRs3kib pic.twitter.com/B9fukdowYX

— Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) January 25, 2022