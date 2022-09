¿Puedes usar celulares comprados por fuera de Colombia en el país?

Hay quienes deciden comprar un celulares en el exterior para usarlos en Colombia, pero hay quienes no lo hacen por miedo a no poder usarlo en el país. Si tú eres uno de los que no sabe si funcionan o no los celulares extranjeros tenemos una respuesta: sí, todos los celulares que se compren en el exterior serán funcionales en Colombia. Eso sí, deberás seguir todo un proceso para que tu móvil no sea reportado y funcione a la perfección.

Lo primero que debes saber es que en Colombia existe una regulación que exige que todos los celulares que entran al país, estén registrados. Pero, cuando un celular es comprado en el exterior, muchas veces no está registrado en nuestro país. Si este es tu caso, deberás hacer el proceso de homologación. Lo primero que debes hacer es confirmar si el teléfono está o no homologado en la página de la CRC. Generalmente, los teléfonos de modelos “antiguos” ya vienen homologados, mientras que los nuevos no; no obstante, será necesarios que revises si está o no homologado.

¿Cómo realizar la homologación?

Primero, debes tener presente cuál es el modelo exacto del celular que vas a homologar, usualmente, el nombre correcto es diferente al nombre comercial. Lo podrás encontrar en la etiqueta del celular en la batería, en la caja o en la configuración interna del equipo. Cuando diligencies ese dato en la página de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), se te indicará si está o no homologado. En caso de requerir la homologación, debes hacer lo siguiente.

Ingresa a la página de homologación de la CRC. En la parte inferior deberás aceptar los Términos y condiciones de tratamiento de datos si estás de acuerdo con ellas. Luego de ingresar, la página te redirigirá aun formulario que deberás diligenciar hasta el final. Dentro de él se te pedirá el TAC (los 8 primero dígitos del IMEI) Así mismo, podrás adjuntar la etiqueta del equipo si así lo deseas. Y listo, una vez hayas terminado de llenar el formulario, se enviará el certificado de homologación a la CRC.

De no hacer la homologación, el teléfono será reportado y por ende bloqueado, por lo que no te funcionará en ninguna parte del país.

Imagen: Pixabay