Así es el nuevo celular de OPPO que podría ser el mejor plegable del mercado

Después de cuatro años de desarrollo y la creación de un prototipo que no alcanzó a llegar al mercado, la marca china OPPO finalmente presentó el Find N: su primer celular plegable. El móvil, de gama alta, cuenta con un largo display que al abrirse de forma horizontal pareciera ser casi cuadrado y cuando está plegado tiene el tamaño de un teléfono pequeño de 5.49 pulgadas, para que sea fácil de manipular.

Pete Lau fue el encargado de exponer todos los detalles del Find N en la conferencia anual de OPPO, en donde aseguró que los lineamientos para crear el celular que entrará a competir contra Samsung, Xiaomi, Huawei y Motorola eran diseñar uno que fuera cómodo de llevar, estético y útil cerrado o abierto completamente, cuando alcanza a medir 7.1 pulgadas. Hasta ahora, los primeros reviews de este móvil apuntan a que actualmente sería el mejor Android plegable del mercado.

