Nothing Phone 1: detrás de lo trasparente, poco especial

Aunque mes a mes los grandes fabricantes como Apple, Samsung, vivo lanzan sus nuevos dispositivos, para nadie es un secreto que de novedosos no tienen mucho. Es decir, claro que los procesadores y las cámaras se renuevan, al igual que alguna pequeñez en el diseño, pero el resto ya lo conocemos. Ahora, una pequeña compañía llamada Nothing le ha apostado por traer de nuevo la originalidad al mundo de los celulares con el Nothing Phone 1.

Hace unas semanas anunciamos el Nothing Phone 1, un celular que logra atrapar a los usuarios tan solo por su diseño. El teléfono presume de un diseño totalmente transparente en la parte trasera, gracias a ello podemos ver la batería y demás componentes internos, además de un circuito de luces led que le dan un toque único al teléfono. Y aunque el celular aún no ha salido a la venta, la estrategia de develar detalles con cuentagotas le ha funcionado a la compañía. Tal y como informan en Gizmodo, el teléfono ya alcanzó las 200.000 unidades reservadas.

Pero, lastimosamente no todo es color de rosa. La compañía ya reveló todos los detalles del Nothing Phone 1 y a decir verdad, no supera a ningún otro fabricante. Está equipado con una pantalla OLED de 6,55 pulgadas HDR10+ con una tasa de frecuencia de 120 Hz. Además contará con sensor de huella bajo pantalla, ¡un alivio! El procesador es uno de los últimos lanzados por Qualcomm, el Snapdragon 778G+, del cual, su característica más interesante es la conectividad 5G. En cuanto al sistema operativo, al igual que los otros fabricantes, cuenta con una interfaz propia (basada en Android): Nothing OS.

Te puede interesar: OPPO Reno 7: precio y disponibilidad en Colombia

Al menos su memoria si será un aliciente, pues el Nothing Phone 1 presume de una memoria RAM de 8 GB 0 12GB, sí, el teléfono cuenta con dos versiones. El almacenamiento interno será de 128 GB o 256 GB respectivamente. Aun no conocemos los megapíxeles de todos los sensores pero sabemos que cuenta con doble cámara principal con sensores de 50MP; uno de los sensores es Sony y el otro Samsung. Por último, su batería es de 4.500 mAh con carga rápida de 35W mediante cable USB-C, la cual, según la compañía podrá cargarse al 50% en 35 minutos.

Cuando se anunció el teléfono, se esperaba que el día de hoy, 12 de julio saliera al mercado, sin embargo, presentó algunos retrasos por lo que se espera para el próximo 21 de julio. La compañía argumenta que vendrá en color blanco o negro y aunque no conocemos los precios para Latinoamérica, podemos hacernos a una idea con los precios para Europa.

8GB/128GB (solo disponible en negro) – 469 euros ($2.168.989 pesos colombianos al cambio)

8GB/256GB – 499 euros ($2.370730 pesos colombianos al cambio)

12GB/256GB – 549 euros ($2.538.950 pesos colombianos al cambio)

Imagen: Nothing