Lenovo cerró su negocio de celulares ‘Legion’ dedicados al sector gaming

Uno de los principales problemas de los celulares dirigidos al sector gamer es justamente ese, que su nicho de bastante pequeño. Por supuesto, esto no es algo desconocido por las compañías que están dispuestas a desarrollar teléfonos, en pocas cantidades, dirigidos a los jugadores. Sin embargo, Lenovo decidió poner punto final a sus smartphones gaming.

El último celular gaming de Lenovo que vimos fue el Legion Y70, que salió el mercado en agosto del año pasado. Desde entonces, no hemos vuelto a conocer noticias sobre un próximo teléfono de la compañía dedicado a los videojuegos. Al parecer, Lenovo se dio cuenta de que los móviles gaming no son tan importantes como antes, pues la compañía confirmó que abandonará la fabricación de los teléfonos ‘Legion’. Por desgracia, estos celulares no llegaron a Colombia, al menos no a las tiendas oficiales, y ahora, ya sabemos que jamás tocarán suelo colombiano.

El cierre de esta gama de teléfonos se hizo sin mayores anuncios, de hecho, la noticia habría pasado desapercibida de no ser por la filtración de información que ocurrió hace unos días. Tal filtración obligó a la compañía a confirmar la noticia al medio especializado: Android Authority.

Un portavoz de la compañía habló con el medio y confirmó que: “Lenovo está descontinuando sus teléfonos móviles para juegos Legion basados en Android como parte de una transformación comercial más amplia y la consolidación de la cartera de juegos. Como líder en dispositivos y soluciones de juegos, Lenovo se compromete a hacer avanzar la categoría de juegos en todos los factores de forma, además de centrarse en dónde puede aportar el mayor valor a la comunidad global de juegos”

Cabe aclarar que el cierre de Lenovo Legion solo afectará a la división de celulares, es decir, la compañía seguirá haciendo lanzamientos de sus portátiles y otros dispositivos dedicados al mundo de los videojuegos. Por último, aunque la compañía no explicó el porqué de abandonar los smartphones gaming, es fácil deducir que la baja demanda de teléfonos móviles obligó a la multinacional a dejar atrás este tipo de dispositivos.

