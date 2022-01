iPhone 14: comienzan a circular los rumores sobre su precio

Hace solo cuatro meses se lanzó el iPhone 13; sin embargo, ya comenzaron los rumores sobre el precio que tendrá su sucesor. De acuerdo a Business Insider, desde donde citan a una cuenta de filtraciones que se atribuye varias primicias llamada LeaksApplePro, se ha dado una idea sobre el precio con el que la nueva generación de iPhone y sus diferentes modelos podrían salir al mercado.

Según el medio de comunicación, es probable que Apple mantenga el precio del iPhone 14 en USD$799: misma cifra en la que actualmente se encuentra el iPhone 13 en su tienda oficial. Sin embargo, debido al incremento en los costos de producción que ha supuesto para la empresa los problemas en la cadena de suministro y al incumplimiento de algunas metas comerciales durante el 2021, el alza en los precios de esta nueva familia de teléfonos se vería reflejada en sus versiones más potentes.

14: $799

14 Max: $899

14 Pro: $1099

14 Pro Max: $1199

Apple is currently considering this.

Production costs are increasing and there has to be more than a $100 difference between the 14 Max and the 14 Pro.

Makes sense to me and wouldn’t expect changes.

Will keep you updated.

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 9, 2022