iPhone 13 mini: tamaño mini, poder máximo

En una era en la que los smartphones se esfuerzan por ofrecer la pantalla más grande posible, Apple tiene una apuesta diferente con el iPhone 13 mini, uno de los cuatros modelos de iPhone 13 que empezaron a venderse en Colombia el 19 de octubre.

Este nuevo equipo se diferencia de sus hermanos porque ofrece una pantalla más pequeña, de 5,4 pulgadas. Pero no hay que dejarse engañar de su aspecto compacto y estilizado. El iPhone 13 mini, que hemos venido probando en los últimos días, es una bestia de alto poder, que usa el nuevo procesador A15 y características avanzadas que lo convierten en un smartphone muy atractivo para alguien que quiera gran portabilidad y un precio un poco más asequible, pero sin hacer concesiones en desempeño.

La pantalla de 5,4 pulgadas del iPhone 13 mini lo hace más compacto que los iPhone 13 y iPhone 13 Pro (cuya pantalla es de 6,1 pulgadas) y mucho más pequeño que el iPhone 13 Pro Max (6,7 pulgadas). Por eso, este celular no es una buena opción para quienes prefieren las pantallas de gran tamaño. En cambio, es una muy buena alternativa para una persona que quiera un celular compacto, muy liviano, que cabe fácilmente en cualquier bolsillo, que se maneja fácil con una sola mano, y que adicionalmente ofrece el procesador móvil más potente de Apple, una pantalla Oled con gran calidad de imagen y opciones de fotografía avanzadas.

Obviamente, su menor costo también es un plus. El precio del iPhone 13 mini arranca 500 mil pesos por debajo del precio del iPhone 13; 1,6 millones por debajo del iPhone 13 Pro; y 2,1 millones por debajo del iPhone 13 Pro Max. Pero, de todas formas, el iPhone 13 mini es un celular premium costoso: vale 3,8 millones de pesos con 128 GB de capacidad de almacenamiento (el doble de capacidad mínima que en la generación anterior); 4,3 millones con 256 GB; y 5,4 millones de pesos con 512 GB de capacidad.

Llevamos varios días revisando este teléfono, y a continuación le contamos cuáles son sus principales características y novedades.

La motivación no debería ser el precio

Es importante resaltar que, aunque es más económico que el iPhone 13, la motivación para comprar un iPhone 13 mini no debería ser el precio. Aunque medio millón de pesos es un ahorro importante, una persona a la que le gusten las pantallas grandes debería hacer el esfuerzo de adquirir el iPhone 13 con pantalla de 6,1 pulgadas. El 13 mini es una buena opción si usted quiere un teléfono más compacto porque está cansado de cargar un celular muy voluminoso, pesado y que no le cabe cómodamente en sus bolsillos (o en un bolso pequeño, en el caso de una mujer).

El iPhone 13 mini mide 13,1 por 6,4 centímetros, y tiene un grosor de 7,6 milímetros (el iPhone 13 mide 14,6 por 7,1 cm y su espesor es el mismo). Pero la buena noticia es que a cambio de tener un celular más compacto, solo sacrificará tamaño de pantalla, porque en todo lo demás el 13 mini tiene las mismas características del iPhone 13 de 6,1 pulgadas, e incluso ofrece algunas cualidades de los más costosos modelos Pro.

De entrada, el iPhone 13 mini usa el mismo ‘cerebro’ de los otros tres modelos: el nuevo procesador A15, un chip de cinco nanómetros que gracias a la extrema miniaturización de sus componentes logra empaca 15 mil millones de transistores. En esta ocasión, Apple no reveló cuánto se incrementó el rendimiento del A15 frente al A14 (el chip de la generación anterior). Lo que sí asegura la firma californiana es que este nuevo procesador de 6 núcleos “es hasta 50 por ciento más rápido que la competencia, y el más veloz en cualquier smartphone” (la única diferencia aquí es que el iPhone 13 y el 13 mini tienen una GPU de 4 núcleos, mientras que los dos modelos Pro tienen una GPU de 5 núcleos, lo cual incrementa su rendimiento gráfico).

Algunas pruebas independientes confirman la afirmación de Apple de que sus procesadores móviles son los más poderosos, entre ellas el Geekbench 5, de la compañía Primate Labs.

Contar con el procesador móvil más poderoso de Apple significa que el usuario del iPhone 13 mini no hará concesiones en desempeño; es como elegir un pequeño auto deportivo en lugar de un modelo familiar más grande. Y eso se traduce en que uno disfruta de un celular que se enciende rápidamente, en el que las aplicaciones cargan a buena velocidad, que permite reproducir los juegos móviles más avanzados del mercado, que nunca se siente colgado cuando uno abre varias aplicaciones al mismo tiempo, que permite editar fotos y videos fácilmente directamente en el teléfono, y que está bien dotado para utilizar aplicaciones de realidad aumentada.

El gran poder del A15 también le permite manejar con fluidez las avanzadas tecnologías incorporadas en el iPhone 13 mini (y en los otros tres modelos), como el nuevo modo Cine, los Estilos Fotográficos (más adelante hablaremos de ellos) y diversas funciones que se apoyan en inteligencia artificial.

Adicionalmente, el iPhone 13 mini comparte otras de las cualidades de sus hermanos de mayor tamaño: tiene una pantalla Oled (las más avanzadas y costosas), tal como los otros tres modelos de iPhone 13 (ya no hay iPhones recientes con pantalla LCD); es un teléfono 5G; ofrece la misma resistencia contra agua (aguanta 30 minutos hasta a seis metros de profundidad); permite desbloqueo mediante reconocimiento de rostro; tiene la misma capacidad de almacenamiento mínima de los otros tres iPhone 13 (128 GB); soporta la tecnología inalámbrica NFC y Wi-Fi 6 (la versión más moderna de esa tecnología); e incorpora el atractivo modo Cine para los videos, que debutó en esta generación del iPhone.

La pantalla: más que suficiente

Ahora bien, ¿es demasiado pequeña una pantalla de 5,4 pulgadas? En mi opinión, no. Obviamente, hay cosas que uno disfruta más en una pantalla más grande, como reproducir series o películas, pero la experiencia con ese tipo de contenidos igual me pareció muy agradable en el iPhone 13 mini, no solo porque su pantalla Oled muestra negros perfectos (y no lavados como en los celulares LCD), gran contraste y colores vivos, sino porque el audio en este celular, pese a su tamaño, es bastante decente con su sistema de parlantes estéreo.

De otro lado, en comparación con el modelo de la generación anterior (el iPhone 12 mini), el 13 mini ofrece una pantalla 28% más luminosa. Comparé esos dos modelos para ver qué tanto se gana en luminosidad y la diferencia es notoria particularmente con imágenes o apps de fondo claro (no es tan notoria en imágenes o fondos oscuros). El iPhone 13 mini ofrece 1.200 nits de brillo máximo con fotos y videos HDR y 800 nits de brillo máximo en lo demás (lo mismo del iPhone 13).

La pantalla del iPhone 13 mini, que tiene una resolución de 2.340 por 1.080 píxeles, comparte otras cualidades de la pantalla del iPhone 13, como una tasa de contraste muy buena (2.000.000:1) y True Tone, una tecnología de Apple que ajusta la tonalidad de la pantalla a la iluminación del ambiente. E incluso tiene una densidad de píxeles mayor: es de 476 píxeles por pulgada en el 13 mini (y de 460 ppi en el iPhone 13).

Más allá de las especificaciones, esa pantalla me pareció suficientemente grande para la mayoría de mis actividades, como revisar el correo y WhatsApp, leer noticias y libros digitales, reproducir series o películas, hacer consultas en Internet y revisar las redes sociales. En esencia, uno tiene los mismos elementos, solo que se ven ligeramente más pequeños.

Por ejemplo, en la pantalla de inicio del iPhone 13 mini (derecha) caben los mismos 24 íconos de aplicaciones que en la pantalla del iPhone 13 Pro (izquierda), como se ve en la siguiente imagen, solo que un poco más pequeños:

Tampoco tuve problemas para utilizar el teclado virtual, pese a que es más reducido en tamaño. Pude escribir a la misma velocidad –la corrección automática ayuda mucho en eso–, pese a que mis dedos no son pequeños.

En lo único que note una diferencia importante fue en el tamaño de la letra en los sitios web, ya que en algunas páginas la fuente es demasiado pequeña. Pero me bastó usar mis gafas para leer, o agrandar la fuente en el navegador, para compensar la diferencia.

A cambio de eso, aprecié mucho poder cargar este teléfono en el bolsillo delantero del pantalón y casi no sentirlo (incluso mientras estaba manejando; un teléfono de pantalla grande no lo cargaría ahí); ver capítulos enteros de series acostado sin notar casi el peso del celular (el 13 mini pesa 141 gramos, frente a los 174 gramos del iPhone 13 y los 240 gramos del iPhone 13 Pro Max); y tomar fotos o videos con un equipo muy liviano que es más fácil de manipular, pero que ofrece la misma calidad en las capturas del iPhone 13.

Otra novedad está en la muesca que aloja la cámara frontal, que ahora es más pequeña en el iPhone 13 mini que en el 12 mini. Eso permitió agrandar los textos y el tamaño de los elementos que aparecen en la parte superior de la pantalla (como el reloj y los íconos de la batería y la red).

Novedades en fotografía en el iPhone 13 mini

El iPhone 13 mini ofrece varias de las cualidades que han convertido al iPhone en un celular muy avanzado y bien dotado para fotografía y video. Por ejemplo, tiene un modo noche que toma unas fotos sorprendentes casi sin luz, graba video HDR con Dolby Vision en resolución 4K hasta a 60 cuadros por segundo, ofrece la tecnología Deep Fusion (que genera fotos con mucho detalle y poco ruido en ambientes con poca luz) y maneja la tecnología Smart HDR 4 para las fotos (esta reconoce hasta cuatro personas en una foto y optimiza el contraste, la iluminación e incluso el tono de la piel para cada una de ellas).

Adicionalmente, Apple renovó la doble cámara trasera de este celular, que se mantuvo en 12 megapíxeles de resolución. El iPhone 13 mini (al igual que el iPhone 13) ofrece una cámara ancha con una apertura muy buena (ƒ/1.6), que le permite captar bastante luz; y una cámara ultra ancha con una apertura menor (ƒ/2.4). Pero en esta generación hay un cambio importante: la cámara ancha tiene un sensor más grande, con píxeles más grandes, lo cual le permite captar 47% más luz que en el iPhone 12 mini. Adicionalmente, la estabilización óptica de imagen ahora es por desplazamiento del sensor.

Gracias a esto, uno toma fotos de mejor calidad cuando hay poca luz, y además se reduce la posibilidad de que esas imágenes queden movidas. El iPhone 13 mini no permite usar las mismas cubiertas protectoras del iPhone 12 mini, pese a que tiene el mismo tamaño, precisamente por esos cambios. Para poder incluir un sensor más grande, Apple tuvo que cambiar la disposición de las cámaras traseras: en vez de estar un lente arriba y el otro abajo, ahora están en diagonal.

Otra novedad en el iPhone 13 mini son los Estilos Fotográficos, que permiten resaltar o apagar los colores de las fotos, pero que tienen una diferencia grande frente a los filtros: al contrario de un filtro, que se aplica sobre toda la foto, los estilos aplican los ajustes de forma diferente en cada zona de la imagen, y sin alterar los tonos de la piel. Los estilos se aplican tocando un ícono, el cual permite escoger entre los estilos cálido, colorido, frío y contraste intensificado.

Otra gran novedad (no solo en el mini, sino en todos los iPhone 13) es el modo cine, que funciona con las cámaras traseras y también con la frontal. Apple adaptó para estos teléfonos una técnica del cine llamada enfoque alterno, que consiste en cambiar el enfoque de un sujeto a otro para guiar la atención del espectador hacia el protagonista de cada escena.

Lo más interesante es que este modo funciona de forma automática cuando uno lo escoge en lugar del modo Video. Por ejemplo, mientras se está en modo Cine en una escena que tiene dos personas, el foco queda inicialmente en la persona que está más cerca (sujeto A), y la otra persona se verá un poco desenfocada (sujeto B). Pero si el sujeto A voltea la cabeza para mirar al sujeto B, el iPhone 13 mini entiende que ahora el protagonista de la escena es el sujeto B y automáticamente cambia el foco a él, y desenfoca al sujeto A.

El modo Cine también cambia el foco a una persona que entra en una escena, e incluso funciona con objetos. Por ejemplo, si una persona que está enfocada en primer plano deja de mirar el frente y voltea la cabeza para mirar un objeto al fondo, el foco cambia hacia ese elemento (esto no nos funcionó en todas las ocasiones).

Es un efecto muy novedoso, y además uno puede cambiar el enfoque manualmente: basta con tocar en la pantalla el sujeto o elemento sobre el que se quiere llevar el enfoque. Además, si se toca dos veces el sujeto, el enfoque queda fijo sobre esa persona a medida que se mueve.

El modo cine tiene otras dos características que lo hacen muy atractivo. Primero: uno puede ajustar la profundidad de campo en cada escena para aumentar o reducir el nivel de desenfoque que tendrá el sujeto que no es el protagonista. Segundo: se puede cambiar ese efecto en escenas que ya se han grabado.

Esto último es posible porque el video guarda entre su información un mapa de profundidad. Así, uno puede tomar un video grabado hace unos días con el modo Cine, selecciona Editar y puede ajustar el nivel de desenfoque. Mejor aún: es posible quitar el foco del sujeto que en el video original se ve completamente enfocado para convertirlo en el que se ve con blur. Realmente es una tecnología muy atractiva y que lleva esta técnica del cine a las manos de cualquier usuario.

Si quiere ver este efecto en funcionamiento, le recomendamos el video del lanzamiento de los iPhone 13: a partir del minuto 48 de esa presentación se muestran varios ejemplos de cómo funciona el modo Cine en una especie de corto de cerca de 1 minuto.

Otra cualidad del iPhone 13 mini es que la cámara frontal, que es de 12 megapíxeles (igual que en la generación anterior) y que cuenta con una apertura de f/2.2, ofrece todas las características que acabamos de mencionar, como el modo Cine, Smart HDR 4, Deep Fusion, modo noche, etc., o sea que permite tomar selfies y grabar videos de altísima calidad.

Batería para todo el día

En un teléfono pequeño, la batería obviamente es más pequeña, pero eso no parece impactar el tiempo de servicio en el iPhone 13 mini. De hecho, el nuevo celular ofrece una hora y media más de batería que el iPhone 12 mini, según Apple.

Esto es posible por la forma como Apple optimiza cada año sus nuevos procesadores para que reduzcan el consumo de energía. Además, también se redujo el consumo de energía de varios componentes. En nuestro caso, la batería del teléfono siempre aguantó todo el día usándolo de forma intensa. Y con un uso más moderado nos aguantó incluso hasta la mitad del día siguiente.

Estas son, en esencia, las principales cualidades de este teléfono de Apple, que debutó en el mercado el año anterior (el iPhone 12 mini fue el primero de estos modelos), y que este año se renovó con un procesador más potente, cámaras renovadas, el modo Cine y un mayor tiempo de batería, entre otros.

El iPhone 13 mini y el iPhone 13 se ofrecen en cinco colores: rosado, azul, blanco estelar, azul medianoche y rojo. Encuentra más información sobre este dispositivo en el sitio web de Apple.

Foto de apertura: Apple