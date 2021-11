GT2 Pro, un nuevo celular con un diseño antiguo

Los celulares también pueden resucitar entre los muertos, así lo ha demostrado la compañía de teléfonos inteligentes, Realme. Gracias a una filtración acerca del GT2 Pro, el nuevo celular que está desarrollando la empresa, se pudo conocer que el diseño será muy similiar a un teléfono que había lanzado Google en el 2015.

En el año 2015, cuando los celulares eran más anchos y poco atractivos a la vista, nació el Nexus 6p, un Smartphone diseñado por Google. Ahora, Realme se basó en éste para lanzar próximamente un nuevo teléfono, Así nos lo dejó saber OnLeaks, uno de los leakers más acertado.

