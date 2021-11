El detalle del iPhone 13 que Apple corregirá con una «futura» actualización

A un par de meses de distancia desde que Apple lanzó oficialmente su iPhone 13, ya comienzan a llegar las primeras quejas sobre ciertos detalles del dispositivo. Uno de ellos tiene que ver con la función de reconocimiento facial (Face ID), la cual dejaría de servir cuando se cambia la pantalla del smartphone en una tienda diferente a la de iShop, según reportan algunos técnicos.

De acuerdo a los testimonios de los entusiastas que se recogen en iFixit (una popular plataforma en donde converge toda una comunidad que se niega a ceder ante la obsolescencia programada e impulsa a otros usuarios aficionados a la tecnología a arreglar sus propios dispositivos y a defender el «derecho a la reparación»), el hecho de que una función como el Face ID se inhabilite cuando se repara el iPhone en un lugar no autorizado, respondería a una supuesta estrategia de Apple por «controlar el mercado del servicio técnico».

Te puede interesar: iPhone 13 en Colombia: precios y disponibilidad

Como señala The Verge, cambiar una pantalla del iPhone 13 sin afectar el Face ID es más parecido a realizar una cirugía milimétrica en la cual el éxito de la misma depende de transferir cuidadosamente un microchip del display original al nuevo. La operación requiere incluso de un equipo especial para realizar microsoldaduras, además de un pulso de cirujano para realizarla bien. Por supuesto, en Apple no tienen este problema porque el personal de sus tiendas puede acceder a un software que simplemente permite que un iPhone reciba sin problema una nueva pantalla.

El medio anteriormente citado, habló con un representante de la compañía que dirige Tim Cook. En esa conversión el vocero aseguró que Apple está trabajando en una «futura actualización de software» con la que se eliminará este particular detalle y en donde dejará de ser necesario mover el microchip en cuestión. Sin embargo, aún se desconoce qué tan cercana o no está esa fecha, pues la compañía no entregó más detalles sobre el lanzamiento de la novedad.