¿Cuánto debe durar la vida útil de la batería? y otras preguntas sobre la carga de tu celular

Sobre la batería de los celulares y sus cuidados se tienen bastantes mitos: que no se debe cargar al 100%, que se dañará si lo cargamos toda la noche, etc. En ENTER.CO estuvimos en entrevista con Carlos Morales, director de PR de Huawei Latinoamérica, quien respondió a algunas preguntas que seguro te has hecho sobre la batería de tu celular.

¿Se debe (puede) o no cargar los celulares con un cargador diferente al original? ¿Qué consecuencias trae?

No es recomendable, la razón principal es que es improbable que tengas la mejor experiencia al no acceder a la velocidad máxima de carga. La segunda razón es que si se usan cargadores que no están certificados se puede generar mayor desgaste no sólo en la batería, sino en el dispositivo en general, al provocar sobrecalentamientos producto de la ineficiencia energética.

¿Cuánto debería durar la vida útil de la batería?

Esto varía ampliamente pues depende de una gran cantidad de factores, pero usualmente una batería debería mantener al menos el 75% de su capacidad de carga tras 1,000 ciclos de carga.

¿Se debe cargar el teléfono al 100% y dejarlo descargar hasta el 0%?

No es recomendable, aunque no pasa nada si ocurre eventualmente. Lo ideal es cargar el dispositivo cuando tenga 15 o 20% de batería restante y dejar que llegue al 90%.

¿Qué pasa si dejamos cargando el celular durante toda la noche o por más tiempo después de llegar a su 100%?

Anteriormente el ciclo de carga continuaba permanentemente, es decir, la batería llegaba a 100% y se mantenía así todo el tiempo, las baterías de litio están diseñadas para soportar un poco más este tipo de hábitos. Por otro lado, los dispositivos Huawei cuentan con el sistema EMUI, el cual aprende de tus hábitos. Supongamos que todas las noches te vas a dormir a las 10:00 pm y despiertas a las 6:00 am y dejas tu teléfono cargado toda la noche. EMUI se encargará de gestionar la carga de manera que tu teléfono hasta que llegue a 80% y posteriormente interrumpirá la carga, reanudándola minutos antes de las 6:00 am, para que despiertes con la batería al 100%.

Hablamos de cargadores de 66W o 88W, etc, pero ¿qué es lo que tiene tal potencia? ¿El adaptador o el cable?

El adaptador es el que entrega la potencia de salida, pero el cable debe ser compatible. Los cables incluidos en la caja de todos los productos de Huawei tienen la información del amperaje máximo que resisten y, desde el SuperCharge de 40W, un código de color en el cable y el cargador.

¿Si tengo el cable original, puedo usar cualquier otro adaptador? Y ¿si tengo el adaptador original puedo usar cualquier otro cable?

No lo recomendamos. Probablemente podrás cargar el equipo, pero de manera ineficiente e insegura.

Hemos visto que varios dispositivos HUAWEI incluyen la tecnología SuperCharge, ¿en qué consiste esta innovación? ¿Por qué varía según el modelo? ¿Es un método seguro de carga?

Huawei SuperCharge es como denominamos a la tecnología de carga rápida de nuestros productos. Se trata de una serie de tecnologías que permiten entregar carga eléctrica de manera rápida, estable, segura e inteligente a los dispositivos.

Los dispositivos con la opción SuperCharge habilitada cuentan con un chip de carga inteligente que se comunica con los cargadores a través del protocolo SCP (Protocolo de carga inteligente). Este protocolo ajusta el voltaje y la corriente de carga, y de este modo, ofrece una carga más eficiente y más rápida. Esto también evita la pérdida innecesaria de eficiencia causada por la transformación de la tensión interna del teléfono.

Combinando software y hardware podemos hacer que la carga rápida, incluso a altas velocidades, sea muy segura. La potencia de salida se mide en Watts (W) y se obtiene multiplicando los Volts (V) por los Amperes (A). En el caso de la SuperCharge tenemos desde 10 V/2.25 A, que son 22.5 W, hasta los 20 V/ 5 A que entregan 100 W (el cargador que se encuentra incluido en el nova 11 pro).

¿Qué otras tecnologías tiene HUAWEI para proteger la batería de sus smartphones?

Además del hardware, EMUI, que es el sistema operativo de Huawei, cuenta con funciones como la gestión inteligente de energía a lo largo del día (aprende de los hábitos de uso de los usuarios) y la carga inteligente (carga a potencia máxima hasta llegar al 80% y después reduce la velocidad para mantener la integridad de la batería por más tiempo).

EMUI cuenta además con la opción de personalizar el límite de carga en un valor de entre 70% y 90%, lo cual permite alargar la vida de la batería por más tiempo.

