Así son los Black C y Black C Pro: los nuevos celulares Kalley

Kalley y Claro anunciaron su alianza estratégica para llevar sus productos y ecosistema de tecnología a todo el país. Los clientes de Claro ahora podrán disfrutar de los celulares Kalley, así como de sus SmartWatch, audífonos y parlantes, disponibles tanto en los Centros de Atención y Ventas, como en tienda.claro.com.co y a través del número #400. Los primeros dispositivos que llegan bajo esta alianza son los celulares Black C y Black C Pro.

Durante el anuncio, Kalley también hizo el lanzamiento de sus dos nuevos celulares: Black C y Black C Pro. Ambos teléfono llegaron para brindar a los colombianos los mejores beneficios en términos de smartphone a un precio asequible.

El teléfono Black C cuenta con características muy similares. Por ejemplo, ambos cuentan con una batería de 5.000 mAh “para una mayor duración”, según Kalley. Así mismo, ambos teléfonos cuentan con una pantalla HD Plus con un tamaño de 6,5 pulgadas, la estándar de la industria. Por otro lado, ambos celulares llevan un chip MetiaTek Helio G37.

Si bien, ambos comparten algunas características como las mencionadas y el sistema operativo con el que vienen de fábrica: Android 13, se diferencian en algunas especificaciones. El Kalley Black C cuenta con una memoria RAM de 4 GB, mientras que el Black C Pro trabaja con una memoria RAM de 6 GB. Lo mismo sucede con la memoria interna, pues el hermano menor cuenta con 128 GB, mientras que el Black C Pro tiene una memoria de 256 GB.

Los celulares Kalley ingresan a Claro con un precio con descuento por pago de contado. El Kalley Black C tiene un precio de lanzamiento de $626.900, mientras que el hermano mayor, el Black C Pro tiene un precio de lanzamiento de $829.900, ambos equipos están exentos de IVA. Por último, como parte del nuevo anuncio, Kalley está obsequiando, por tiempo y unidades limitadas, un parlante bluetooth para los primeros compradores del Black C de 128GB y audífonos inalámbricos para quienes adquieran el Black C Pro de 256GB.

Imagen: Kalley