Aprende a bloquear los SMS promocionales que llegan por el día sin IVA

En Colombia hoy se lleva a cabo el primer día sin IVA del año, por ello, diferentes empresas que comercializan artículos inician sus campañas publicitaras vía SMS. Esto, sin duda puede llegar a ser demasiado molesto para los usuarios. Si quieres desactivar esos molestos mensajes de texto publicitarios, te enseñamos cómo.

Caracol Radio, hace un tiempo hablo al respecto y comentó que, existen dos métodos para llevar a cabo esta solución; sin embargo, debes tener en cuenta que ninguno es 100% efectivo. Los establecimientos cuentan con bases de datos de casi todos los ciudadanos, bien sea por una compra, por una encuesta o simplemente porque entre empresas se comparten esta información. Por ende, es difícil determinar que los mensajes no te volverán a llegar jamás realizando estos pasos.

Bloquear los mensajes desde la app

Si alguna vez has respondido a estos mensajes, no lo intentes de nuevo, generalmente son enviados desde una máquina, bot, herramienta, etc. Automáticamente, es decir, ningún humano responderá a tu mensaje.

Si eres usuario Android podrás realizar el bloqueo ingresando a la aplicación de SMS; generalmente aparece como ‘mensajes’. Verás en la esquina superior derecha tres puntos donde encontrarás el menú de la app. Ingresando allí, encontrarás una serie de opciones, entre esas ‘configuración’.

Una vez hayas entrado a esa opción, deberás ir a la sección ‘protección contra el spam’, encontrarás un botón que se enciende y se apaga, lo dejas encendido. Ahora, la aplicación se encargará de “revisar” los mensajes que llegan a tu dispositivo y si los considera basura, no te los mostrará. Sin embargo, como lo mencionamos, no es totalmente seguro que todos los mensajes spam sean marcados como tal.

Para usuarios IOS, el procedimiento es totalmente diferente. En este caso, podrás bloquear los números que no tienes guardados, así, cuando llegue un mensaje a tu teléfono, será marcado como spam. No obstante, debes tener en cuenta que si una persona te quiere enviar un mensaje (y no una empresa) y no tienes guardado su número, su mensaje no llegará.

Si quieres correr el riesgo, el proceso es sencillo. Debes ingresar en la configuración del teléfono; buscas la aplicación o sección ‘mensajes’, entras a ‘desconocido y spam’ y ya solo deberás activar la función. Ahora, los mensajes de números desconocidos no llegarán a tu bandeja principal de SMS.

Aplicación de terceros

TrueCaller es una aplicación que está disponible en la tienda de aplicaciones de IOS y Android. Ésta se encargará de analizar cuando un mensaje es basura por medio de unos filtros de spam con los que cuenta la app. Si deseas instalarla, puedes buscarla en tu tienda virtual de aplicaciones; aunque esta herramienta tampoco es 100% eficaz, puede brindarte otra alternativa.

Imagen: Pixabay