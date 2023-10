Análisis moto Edge 40: ¿cumple con la relación calidad-precio?

Hace unas semanas, Motorola hizo el lanzamiento del moto Edge 40, un celular gama media-alta que promete mejoras respecto a su predecesor, el moto edge 30. En ENTER.CO pudimos probar el nuevo celular de la compañía y esto fue lo que encontramos.

Diseño

El primer cambio visible que encontramos en el moto Edge 40 respecto a su predecesor es el diseño de la pantalla. A diferencia de todos los modelos Edge de esta gama, el nuevo teléfono integra una pantalla curva. A término personal, los paneles curvos no son del todo agradables, puesto que en otros fabricantes hemos visto que la sensibilidad en la curvatura de la pantalla no es la mejor. Debo decir que con el Edge 40 me sorprendí, pues aún en estas zonas de la pantalla, la respuesta táctil no presentó problemas, se siente fluido.

En términos técnicos, la pantalla pasó de un panel OLED en el Edge 30, a un pOLED en el nuevo teléfono. Esto se traduce en una mejora en cuestión del material y la fluidez de las imágenes a través de la pantalla, algo resaltable del moto edge 40. Por otro lado, aunque el Edge 40 aumentó casi 20 gramos respecto a su hermano menor, el peso (171 gramos) se sienten bien en la mano, no es pesado y su diseño permite un buen agarre a una o dos manos.

Pantalla

Como ya lo comentamos, la pantalla es curva y la fluidez de 144 Hz se siente bastante bien. Al usar el teléfono bajo el sol, se queda corto en el brillo de la pantalla, al igual que la mayoría de teléfonos de esta gama. No es como que no puedas ver absolutamente nada en el Edge 40 en los rayos del sol, pero deberás hacer un poco más de esfuerzo.

El sensor en pantalla suele fallar en algunas ocasiones, debido a la constante manipulación de este, sin embargo, el Edge 40 nunca presentó tardanza al desbloquearse mediante este método. En total tardó unos 40 milisegundos en desbloquear, bastante rápido. Los videos y videojuegos corrieron con fluidez y sin interferencias, los colores se mantienen lo más reales posibles. Tampoco presentó bloqueo o fallas ante unas 15 aplicaciones abiertas en simultáneo en segundo plano.

Batería

Utilizamos el Edge 40 continuamente con música, fotografías, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales y funcionó sin problemas durante unas 10 horas seguidas. Esto demuestra que el teléfono está diseñado para brindar una autonomía de una jornada completa sin temor a quedarte sin carga. Además, logramos cargar el teléfono de 0 a 100% en tan solo 50 minutos. En media hora podrás alcanzar hasta el 70% de la carga, perfecta para emergencias.

Cámaras

En el apartado que a la mayoría más le interesa, encontramos grandes atributos y algunas pocas falencias. Lo primero es que en el apartado fotográfico encontramos las opciones que ya conocemos de otros teléfonos de la marca y de otros fabricantes: modo retrato, visión nocturna, panorámico, Pro. Una de las características destacable del teléfono es que, al igual que en otros modelos de la compañía, ya cuenta con la grabación a doble cámara al mejor estilo de Be-Real.

En cuanto a las falencias de la fotografía, debemos aclarar que primero, no son graves y segundo, son algo que podríamos encontrar por defecto en celular gama media- alta como este. Y es que, con la cámara principal se logran grandes resultados en términos de composición y calidad de imagen.

Los colores se mantienen lo más fielmente posible y la inteligencia artificial trabaja de manera que no se nota al ojo humano. Sin embargo, hay ocasiones en las que los detalles de las fotografías se pierden y algunos colores quedan saturados.

El zoom de 10x, el más amplio del teléfono, genera en la imagen un poco de saturación e incluso, llega a verse un poco caricaturizado. Te dejamos algunas fotografías tomadas con el teléfono para que juzgues tú mismo los resultados. Por nuestra parte, debemos admitir que el teléfono mantiene una muy buena relación calidad-precio.

Imágenes: ENTER.CO /motorola