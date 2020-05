Una App es lo que se necesita para salvar empleos – Olviden los bancos

Por más buena intención que tenga el Gobierno Colombiano en proporcionar créditos de emergencia a Mipymes para resolver sus pagos de nómina y reducir el despido de empleados, la estrategia no está funcionando y no va a funcionar como se ha planteado. Se han propuesto préstamos equivalentes a tres veces el valor de la nómina mensual y que se hagan a través del sistema bancario, pero eso no será suficiente hasta no implementar una nueva estrategia apoyada en lo digital con un formulario web donde el gerente de la empresa entra solo cinco datos, firma digitalmente y listo.

El sistema bancario y las regulaciones ordinarias actuales no están diseñadas para manejar este tipo de créditos extraordinarios de alto riesgo. Como lo dijo Mauricio Santamaría, director de la ANIF en un panel reciente citado por la representante a la Cámara Catalina Ortiz, “el dinero que manejan los bancos es dinero de los ahorradores”. Por lo tanto, no es tan sencillo pedirle a los bancos hacer préstamos de emergencia a Mipymes simplemente ofreciéndoles una garantía estatal (por alta que sea) a través del Fogafin, pues procesar esos créditos tiene un costo y un riesgo que no es cero.

Necesitamos ciencia y tecnología para salvar vidas humanas en esta batalla contra el Covid-19. Pero también necesitamos innovación y tecnología para salvar empresas y empleos. En Estados Unidos, LendingFront, una empresa con ingeniería colombiana ya está procesando créditos del programa de protección de nómina (PPP), por lo que implementar estas tecnologías a nivel del estado solo requiere voluntad y decisión política.

En medio de la crisis, acceder al crédito del Gobierno para ayudar a las Mipymes, que generan 80% de los empleos del país, debe ser tan sencillo como comprar un tiquete aéreo en línea, de otra forma no llegarán ni a todos ni a tiempo para mitigar el colapso económico. Para eso el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) podría habilitar una formulario web donde el Gerente (representante legal) de la empresa entra solo cinco datos, tan simples como:



NIT (número de identificación tributaria). Monto solicitado (máximo tres veces el valor de la nómina mensual de Febrero 2020). Nombre y apellidos Número de cédula. Número de cuenta bancaria.

Luego, firmaría digitalmente confirmando que entiende, que está facultado y que acepta de los términos del préstamo para lo cual constituye esa Nota o Bono de deuda Convertible en Acciones y además se compromete a no despedir ningún empleado dentro de los tres meses siguientes a la fecha del crédito. Eso sería suficiente para que en 24 horas (quizá 72) reciba los fondos del crédito en la cuenta bancaria que ya tenía la empresa antes de la crisis.

Todo el resto del proceso de verificación y aseguramiento (underwriting) se puede hacer con software, pues con la planilla integrada (Pila) a través de la UGPP el Gobierno Colombiano sabe cuánto pagó una Mipyme de nómina pre-Covid19, con el RUT sabe quién es el representante legal y con el NIT se verifica que la cuenta bancaria sí pertenece a la empresa, que está activa y que existía antes de la crisis, con eso y en consideración a la garantía del Bono o Nota de deuda convertible ya se debería poder hacer el desembolso.

En el mismo panel que mencioné antes, el empresario Juan Pablo Gómez de DataIFX, propuso la idea de Notas o Bonos de deuda convertible que emitirían las Mipymes y que serían recibidas o adquiridas por el Gobierno Nacional. Estos instrumentos financieros en el mercado de capitales, ampliamente usados por startups y grandes empresas, normalmente no son usados por las Mipymes, pues se consideran sofisticados por la complejidad para el inversionista para evaluar el riesgo y la dificultad que tendrían las empresas para colocarlos en el mercado. Pero en momentos de crisis si el Estado es el financiador, todas las Mipymes podrían expedir bonos a cambio de créditos de emergencia.

El siguiente interrogante es:¿cómo hacer llegar el dinero a las Mipymes en caso de que no se use el sistema bancario tradicional? Pues bien, la respuesta es más simple de lo que parece. Bastaría que el MinCIT, o la entidad que delegue, autorice, a través de una aplicación web, al Banco Agrario, único banco estatal de “primer piso” en Colombia, para que realice una transferencia PSE a la cuenta de la empresa beneficiaria.

Para hacer el recaudo de la deuda, el Estado ya tiene en la DIAN la mayor entidad recaudadora que llega a la totalidad de las Mipymes del país y ya viene trabajando en un proceso fuerte de transformación digital para hacerla aún más eficiente. Por lo tanto con seguridad será viable que después del periodo de gracia (al menos 6 meses) la DIAN recaude los créditos junto con los impuestos.

Ciertamente hay más detalles a considerar para implementar una estrategia de economía digital para afrontar la crisis, pero se puede y hay esperanza.

Imagen: Cortesia Willian Iven – Unsplash