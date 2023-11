Un show tipo anime John Wick estaría en camino

Aunque John 4 se presentó como el final definitivo a la historia del Baba Yaga en la pantalla grande hay noticias que pueden emocionar a los fans de la franquicia. Chad Stahelsk, uno de los co creadores de la saga de películas, ha anticipado que una serie de estilo anime inspirada en John Wick y su mundo de asesinos estaría en camino.

En una conversación con The Playlist, Stahelski reveló que Linsgate Motion Pictures (que actualmente administra los derechos de John Wick) tiene planes bastantes agresivos para mantener la leyenda de John Wick activa y generando ingresos. Una parte fundamental de esta estrategia es el desarrollo de nuevas series de televisión que exploren elementos no vistos de este mundo como por ejemplo es la Alta Mesa (el grupo de familias que controla y rige el mundo de asesinos) o la vida particular de ciertos personajes. Entre esto está la posibilidad de un show de anime.

“Lionsgate nos tiene desarrollando un show de John Wick para YV. Así que pensamos que nosotros pensamos que podía explorar la Alta Mesa un poco… realmente estamos emocionados por esto; estamos emocionados por esto porque estamos haciendo eso y un anime japonés”. El comentario de Stahelski parece indicar que, por ahora, la serie de anime de John Wick está en sus primeras etapas de desarrollo y que no la veremos pronto. “Me encanta el anime tanto. Así que para crear todas las historias cool [que queremos] el anime puede hacerlo mucho mejor de lo que nosotros y el show de TV jamás podría hacerlo”.

Por ahora no parecen haber muchos detalles del proyecto. Una de las principales dudas es si estamos hablando de un show al estilo anime, pero desarrollado por una compañía de animación principalmente compuesta y ubicada por fuera de Japón (Castlevania). De no ser así, entonces la siguiente pregunta sería cuál es el estudio de animación japonés con el que se está negociando la historia. Otra pregunta importante es cuál sería su destino para verla o qué plataforma de Streaming recibirá el anime. Prime Video de Amazon es el hogar de El Continental (el primer spinoff de John Wick para TV), pero eso no quiere decir que la plataforma tiene algún tipo de exclusividad.

En cualquier caso, parece más que lógico que John Wick reciba un anime. Los combates de la franquicia parecen perfectos para ser perfeccionados por un estudio de calidad, al mejor estilo de Cowboy Bebop. La historia también tiene sus momentos anime en la pantalla grande, como por ejemplo fue la pelea con espadas que vimos en John Wick 4 (de manera curiosa, en el Continental de Osaka, Japón).

Imágenes: Lionsgate