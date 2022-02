¿Las peores películas de 2021? Estos son los nominados a los Razzie

Esta semana recibimos los nominados de los premios Óscar. Los nominados suelen gozar de este status que les permite decir que son de lo mejor que tiene para ofrecer el séptimo arte. En el otro extremo están los nominados a los premios Razzie: el hermano (ilegitimo) de los Óscars dedicado a apuntar a lo peor que ha llegado a las carteleras.

Los Razzie en realidad no tienen mayor propósito que apuntar a los momentos más oscuros de algunos actores, los fracasos estrepitosos y hacer algunos chistes sobre Hollywood. No hay ceremonia, trofeos enviados a los ganadores (o perdedores en este caso), sino solo nos queda el asentir en silencio sobre la razón por la que muchas de estas películas fueron creadas en primer lugar.

Sin más demoras, estas fueron las peores películas de 2021, al menos según los nominados a los premios Razzie.

Peor película

Diana the Musical” (The Netflix Version)

Infinite

Karen

Space Jam: A New Legacy

The Woman in the Window

Peor actor

Scott Eastwood / ‘Dangerous’.

Roe Hartrampf / ‘Diana the Musical’.

LeBron James / ‘Space Jam: A New Legacy’.

Ben Platt / ‘Dear Evan Hansen’.

Mark Wahlberg / Infinite’.

Peor actriz

Amy Adams / ‘The Woman in the Window’.

Jeanna de Waal / ‘Diana the Musical’.

Megan Fox / ‘Midnight in the Switchgrass’.

Taryn Manning / ‘Karen’.

Ruby Rose / ‘Vanquish’

Peor actriz de reparto

Amy Adams / ‘Dear Evan Hansen’

Sophie Cookson / ‘Infinite’

Erin Davie / ‘Diana the Musical’

Judy Kaye (como Queen Elizabeth y Barbara Cartland) / ‘Diana the Musical’

Taryn Manning / ‘Every Last One of Them’

Peor actor de reparto

Ben Affleck / ‘The Last Duel’

Nick Cannon / ‘The Misfits’

Mel Gibson / ‘Dangerous’

Gareth Keegan / ‘Diana the Musical’

Jared Leto / ‘House of Gucci’

Peor remake, copia o secuela

Karen” (Remake involuntario de Cruella deVil).

Space Jam: A New Legacy.

Tom & Jerry the Movie.

Twist” (Remake de rap de Oliver Twist).

La mujer en la ventana (copia de “Rear Window).

Peor director

Christopher Ashley / ‘Diana the Musical’

Stephen Chbosky / ‘Dear Evan Hansen’

‘Coke’ Daniels / ‘Karen’

Renny Harlin / ‘The Misfits’

Joe Wright / “The Woman in the Window”

Peor guión

“Diana the Musical” / Guión de Joe DiPietro, Música y letra de DiPietro y David Bryan

“Karen” / Escrita por ‘Coke’ Daniels

“The Misfits” / Guión de Kurt Wimmer y Robert Henny, Historia en pantalla de Henny

“Twist” / Escrita por John Wrathall y Sally Collett, material adicional de Matthew Parkhill, Michael Lindley, Tom Grass y Kevin Lehane de una “Idea original” de David y Keith Lynch y Simon Thomas

“The Woman in the Window” / Guión de Tracy Letts, a partir de la novela de AJ Finn.

