Gamescom 2020 será completamente digital

Aunque los expertos aspiran a que el momento más crítico de la pandemia actual se supere a mitad de año, es claro que la vida no regresará a la normalidad en mucho tiempo. Lo que esto significa es que los eventos masivos están, prácticamente, cancelados. La razón es que la mayoría de naciones parecen estar de acuerdo con que, hasta que se desarrolle una vacuna, llevarlos a cabo resulta altamente irresponsable. Por esta razón por muchas organizaciones desde hoy se están preparando para modificar sus eventos de manera que se puedan realizar respetando la solicitud de distancia social.

Es, por ejemplo, el caso de Alemania. El país está pronto a relajar las medidas extremas de cuarentena. Pero también anunció que se ampliará el periodo de prohibición de eventos masivos. Esto significa que Gamescom, una de las convenciones de videojuegos más importantes del año, seguramente no podrá realizarse como es costumbre. Después de todo, el evento reúne un promedio de 350.000 asistentes en la ciudad de Cologne, además de contar con la presencia de invitados internacionales.

Así, los organizadores han informado a través de Twitter que la Gamescom 2020 se realizará, pero será 100% de manera virtual:

❗ Even though not all details are known at present, the nationwide ban on major events until the end of August will also affect the planning for #gamescom2020. Furthermore: gamescom 2020 will definitely take place digitally! We will provide further information shortly. ❗

— gamescom (@gamescom) April 15, 2020