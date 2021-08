Un año después SOFA regresa ¿en forma de museo?

Aunque la vacunación en el país todavía está lejos de estar completa y actualmente enfrentamos una segunda ola de casos, por la variante Delta del Covid-19, el plan de reactivación ha permitido que los eventos públicos vuelvan. Lo que incluye, por supuesto, al SOFA. La feria de hobbies (anime, cómics, manga, videojuegos, arte) es la tradición geek en Bogotá. Y para aquellos hartos del encierro, es una de las cosas a esperar en 2021, con una fecha programada del 14 al 18 de octubre.

Pero el tema, y esto es importante, es que este año no habrá SOFA, sino un evento diferente: ‘SOFA: The exhibition’, un nuevo formato en el que el evento quiere convertirse en algo así como un ‘museo’ de la cultura geek que “permitirá la participación de familias, personas curiosas, aficionados y expertos: Museo de Objetos Fantásticos (colecciones privadas), Trajes de Fantasía (museo del vestido), Insert Coin (museo de video juegos), Magia de Jabón (experiencia infantil), Geek Art Gallery (galería de arte moderno), Esculturas Imposibles (exhibiciones especiales), entre otros” , lee el comunicado.

Es una idea que suena bastante bien. De hecho, es la solicitud que desde hace años se le está haciendo al evento: abandonar el modelo de bazar y apostar por convertirse en un espacio que celebre la cultura geek y cree experiencias únicas.

Pero también (y esto es muy importante) supone una experiencia muy diferente a la que estamos acostumbrado. De hecho, Corferias ha hecho un esfuerzo en asegurar que este NO es el Salón del Ocio y la Fantasía (es decir… ¿SOFA?), sino SOFA: The exhibition. Es decir: nombre diferente y un evento diferente.

La primera razón es porque habrá un aforo limitado. Corferias no ha compartido los detalles de cuántas personas podrán ingresar, pero podemos suponer que las filas y congregaciones son cosa del pasado. Algo que algunos celebrarán, pero desde ya invita a un animo diferente al tradicional en la feria.

Pero también porque, en su página web, SOFA The exhibition advierte que muchas de las actividades tradicionales no podrán ser realizadas este año por motivos de bioseguridad. No softcombat, no recreaciones medievales, no desfile de cosplay, no charlas de invitados, no torneos de videojuegos… Nos podemos hacer una idea del tipo de evento que veremos cuando los tipos de actividades sugeridas se limitan a exhibiciones, galerías o muestras.

¿Puedes ir de Cosplay? Por supuesto que sí. ¿Vale la pena ir de cosplay para recorrer un museo?… esta es una pregunta más personal y que los asistentes deberán responder, en especial cuando el precio inicial es de 18.000 pesos para el fin de semana (que suele ser el día que la mayoría de personas buscan asistir).

No se trata de una crítica a Corferias, los organizadores o patrocinadores del evento. Lo cierto es que SOFA: The exhibition es una de las mejores maneras (si no, la única manera) de hacer el evento en un año como 2021. Pero para aquellos que escuchan el nombre de la feria y se imaginan regresar a los pasillos de siempre, a las multitudes alrededor de un cosplay asombroso, a los amigos discutiendo en el suelo sobre el mejor nuevo anime de la temporada… que esto no es lo que tendrán en 2021 (o al menos así lo parece).

Imágenes: SOFA