Paint creará imágenes con IA basado en tus bocetos

Ya hemos visto los alcances de la inteligencia artificial (IA), tales como Sora, la última plataforma de OpenAI con la que se pueden crear videos desde cero con apenas unas indicaciones. Así mismo, existe un amplio catálogo de herramientas diseñadas para generar imágenes estáticas con IA, pero ¿qué mejor que utilizar una aplicación que conocemos de años como Paint?

Los de Microsoft han demostrado interés en integrar IA a todos los rincones posibles de su sistema operativo a través de Windows 11.Esta vez se conoció que la compañía está trabajando en una función que permite crear imágenes en Paint a partir de los bocetos que has dibujado.

Esta no es la primera vez que Microsoft integra IA en su herramienta de dibujo; de hecho, a finales del año pasado, la compañía anunció que la plataforma estaba dotada ahora con IA. Estas funciones están enfocadas en eliminar el fondo con un solo clic y crear imágenes a partir de textos cortos o largos. Sin embargo, los de Microsoft no se quieren quedar ahí.

De acuerdo con el afamado filtrador PhantomOcean 3, Microsoft integrará pronto la función LiveCanvas en Paint. Esta funcionalidad ya está presente en otras herramientas como Leonardo.Ai, y básicamente sirve para que los usuarios puedan generar imágenes realmente buenas a partir de dibujos realizados por los mismos usuarios.

Por el momento no existe alguna imagen que nos permita confirmar que la funcionalidad viene en camino; de hecho, el mismo PhantomOcean3 parece que aún no está muy seguro de que ésta llegue a Paint. Sin embargo, teniendo en cuenta los antecedentes de la compañía dedicados a la IA, no será muy descabellado pensar que esto suceda.

The upcoming AI feature for Paint might be something known as «LiveCanvas». Not sure what it will do. https://t.co/YwQcC3EPnY

— PhantomOcean3 ☃️ (@PhantomOfEarth) February 26, 2024