LIMA: el nuevo modelo de Meta que promete ser mejor que ChatGPT y Bard

La inteligencia artificial (IA) sigue creciendo. Desde la llegada de ChatGPT al mundo digital, los gigantes tecnológicos se han tenido que reinventar en cuando a los servicios y productos que ofertan. Hemos visto cómo Microsoft integró la IA a su motor de búsqueda para hacer de Bing uno de los buscadores más contextualizado. Por su parte, Google ha hecho lo mismo con Bard. Ahora,Meta está entrando al mundo de la IA con LIMA.

Ahora, los de Meta también se está sumando a la moda de la IA. Hace unas horas, la compañía liderada por Mark Zuckerberg anunció una nueva variante de modelo de lenguaje basado en IA llamado LIMA (Less Is More for Alingment). Esta nueva herramienta promete un rendimiento mucho más avanzado que el de ChatGPT.

La compañía explicó que el proceso de entrenamiento de la herramienta de lenguaje de gran tamaño (LLM), es lo que hace de LIMA la LLM “más avanzada del mercado”, según Meta. Para comprender el proceso, es necesario recordar que los modelos de LLLM como ChatGPT y Bard son entrenados en dos fases.

En la primera fase, se le suministran una cantidad de prompts a la IA para que comprenda los conceptos “básicos”. En la segunda fase, entra la intervención humana con métodos de aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana. En esta fase se realiza una depuración de información innecesaria y un entrenamiento que oriente al funcionamiento de la herramienta para cumplir tareas especificas y las peticiones de los usuarios. Vale la pena mencionar que esta segunda fase es la más costosa de la construcción de un modelo LLM.

A diferencia de ChatGPT y Bard, LIMA, la nueva herramienta de IA de Meta, se saltó esta segunda fase. Según la compañía, lo que quieren comprobar con LIMA es que un modelo de IA entrenado ampliamente en su primera fase, no necesita de la segunda fase. Por ejemplo, para este nuevo modelo de Meta, se seleccionaron solo 1000 prompts. Estos fueron seleccionados de manera manual de fuentes como WikiHow, StackExchange y Reddit.

Después de finalizar la primera fase y antes de anunciar la nueva herramienta, Meta permitió que un grupo de expertos (humanos) realizara pruebas con LIMA en comparación con ChatGPT y Bard. Según el informe, LIMA logró responder correctamente a todas las preguntas y presentó un 43% de respuestas equivalentes o superiores a las de los modelos de IA de OpenAI (ChatGPT) y de Google (Bard).

Imagen: Pexels