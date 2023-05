Amouranth lanza un chatbot IA para ‘satisfacer las necesidades de sus fans’

Amouranth, la súper popular creadora de contenido y streamer, lanzó esta semana una nueva manera para que sus fans puedan hablar con ‘ella’: un chatbot con inteligencia artificial (IA) que conversará contigo cuando ella no esté en línea.

De acuerdo con la presentación del chatbot, el objetivo de IA Amouranth es “satisfacer las necesidades de sus fans” cuando ella no se encuentre disponible. El chatbot cuenta con funciones de voz que, de acuerdo con la mayoría de fans de la streamer, suena bastante similar a la voz y tono de la creadora de contenido.

Por supuesto, lo que llama la atención no es necesariamente que un creador haya apostado por utilizar IA para crear un nuevo producto. La verdadera razón por la que IA Amouranth ha despertado polémica está en las maneras en la que ella se suele relacionar con sus fans o el tipo de contenido que suele creer.

Amouranth se hizo mejor conocida por ser una de las principales figuras en crear los hot tub streams, una categoría en la que se transmite desde una bañera/piscina en traje de baño. Dentro de los otros negocios de la creadora están sus cuentas de Onlyfans en los que suele subir fotos y contenido mucho más eróticos.

Y lo cierto es que la descripción del chatbot indica que el objetivo de este IA no solo es ‘entretener’ a los seguidores de Amouranth, sino el ofrecer una ‘compañía’ o cumplir con ciertas ‘fantasías’ que ellos quisieran tener (como es el de una relación más cercana con la creadora)

“Con IA Amouranth, los fanáticos recibirán respuestas de voz instantáneas a cualquier pregunta candente que puedan tener”, lee el comunicado de prensa del bot. «Ya sea una curiosidad fugaz o un deseo profundo, la contraparte de IA de Amouranth estará allí para brindar asistencia«.

IA Amouranth es producto de una alianza entre la creadora y Forever Voices, una compañía que se especializa en la creación de voces a través de chatbots potenciados por AI a través de Telegram. Parte de la visión de la compañía está en utilizar la inteligencia artificial para ‘crear’ y ‘potenciar’ nuevas maneras en las que las personas puedan crear relaciones con personalidades famosas.

“Con nuestro último lanzamiento de hoy con Amouranth, uno de los principales transmisores de Twitch del mundo, estamos definiendo aún más esta nueva era de interacción entre la IA y el ser humano en la que puedes interactuar con una copia [de inteligencia artificial] de la persona. más admiras”, aseguró John Meyer, CEO y fundador de Forever Voices.

As the global leaders in turning influencers into AIs, we are thrilled to announce that @Amouranth is now available as an AI companion on our Forever Companion platform! 🎉

BLOOMBERG: «@Amouranth, the globally renowned celebrity, creator, and entrepreneur, is launching a two-way… pic.twitter.com/tb5DNJJXFR

— Forever Voices AI (@ForeverVoicesAI) May 19, 2023