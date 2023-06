‘Rigobot’, el chatbot que te habla como Rigoberto Urán cuando vas a comprar en su tienda online

La tienda virtual del reconocido ciclista Rigoberto Urán, ‘Go Rigo Go‘, le está apostando a una mejor atención al cliente a través de la automatización y la inteligencia artificial. Se trata de un chatbot llamado ‘Rigobot’, que es capaz de hablar como lo hace el propio Rigo.

En una entrevista para Forbes Colombia, el ciclista explicó que el nuevo chat está entrenado para que este responda a los clientes de ‘Go Rigo Go’, como lo haría él.

Detrás de este desarrollo y la nueva estrategia de atención al cliente, está Keybe, una empresa colombiana que a través de su sistema Smart Chat implementado en las diferentes redes sociales como Instagram, Facebook Messenger, Whatsapp Business, promete agilizar procesos de ventas, brinda un servicio personalizado y eficaz con sugerencias de respuestas y análisis de sentimientos en tiempo real.

Samuel Urquijo, CEO de Keybe, le dijo a Forbes que “la tecnología usa modelos de machine learning, NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural) y NLU (Entendimiento de Lenguaje Natural)”.

Sin embargo ahí no queda todo, y como lo dijimos antes, el nuevo chatbot, puede identificar el género de la persona y sus intereses. Por ejemplo, en mi caso le escribí a RigoBot por WhatsApp, e inmediatamente este me respondió: “Digna Mijita soy Rigo Bot! Vos sabés que en el ciclismo lo más importante es la protección…Si continúas escribiendo es porque te pusiste el casco y aceptás el acuerdo de privacidad”.

Urquijo, explica que mientras te responde la IA va tipificando “tus comportamientos y le sugiere a la marca la mejor manera de abordarlo para aumentar el impacto”.

De acuerdo con la compañía, no solo Keybe promete mayores ventas y una interacción continua con los clientes sino que ayuda a las compañías a automatizar tareas repetitivas como la administración manual del CRM o la gestión de los diferentes pasos en los embudos de ventas y servicio para invertir ese tiempo en retos más creativos y de valor.

Keybe asegura que desde su implementación en ‘Go Rigo Go’ ha aumentado un 50% la atención a clientes a través de sus canales digitales. “Ya contamos con más de 500 conversaciones diarias y más de 135.000 datos de personas guardados y protegidos que se recopilan por tienda online, WhatsApp Business y redes sociales”, dijo el CEO a la revista económica.

Te puede interesar: Dropbox se actualiza: lanza Dropbox Dash y Dropbox IA para optimizar el trabajo

Rigoberto Urán comentó al portal económico que habían tenido problemas a la hora de vender, ya que vendían mucho sin tener inventario (…) “así que me tocó llamar una por una a las personas que ya habían comprado para avisarles que su pedido se les iba a demorar pero sí les iba a llegar. Cuando se daban cuenta de que era yo que les decía ‘mijito hola’ empezaban a llamar al papá, al tío, al abuelo, y me los pasaban porque no podían creer que fuera yo. Era muy bacano porque la gente nos apoyaba mucho”.

No obstante, aunque al principio pudo ser divertido, Rigoberto señala que “ con esas cifras seguir llamando a uno por uno era imposible (…) o me subía a la bicicleta o me quedaba pegado al teléfono”.