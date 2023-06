Google Cloud lanza 10 cursos gratis de inteligencia artificial

Desde que se empezó hablar sobre inteligencia artificial, gigantes tecnológicos han proporcionado cursos que ayuden a entender los conceptos básicos de esta tecnología; esta vez Google Cloud lanzó 10 nuevos cursos enfocados en el aprendizaje de IAs generativas.

Los 10 programas contemplan temas introductorios relacionados con IA generativa, los modelos grandes de lenguaje (LLM), arquitectura codificador-decodificador, hasta temáticas que te enseñan a poner en práctica estos conceptos para la generación de productos que busquen soluciones en diferentes sectores.

Learn more about #generativeAI at no cost! 🙌

This Google Cloud Skills Boost learning path will teach you the foundational knowledge to understand Generative AI and Google Cloud’s approach to this transformative technology → https://t.co/uLeaKNpq67 pic.twitter.com/nRW1kcMZCR

— Google Cloud (@googlecloud) June 4, 2023