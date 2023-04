Western Digital: fuera del aire, la hackean y todos sus servicios en la nube no funcionan

Western Digital, fabricante mundial de discos duros, de circuitos integrados, memorias USB y almacenamiento en la nube ha sido víctima de una ataque cibernético; desde hace varios días sus usuarios no han podido ingresar a la plataforma.

A finales de marzo los servidores de la compañía sufrieron un ataque, aún no se sabe cuándo estará disponible el ingreso para que los usuarios dispongan de su información.

«Por lo que hemos descubierto hasta ahora, el atacante obtuvo ciertos datos de nuestros sistemas y estamos trabajando con las fuerzas de seguridad para entender el alcance y descubrir a los responsables», han explicado en un comunicado.

Cabe recordar que My Cloud es un servicio similar a otros servicios de almacenamiento en la nube como Dropbox o Google Drive, no obstante la diferencia es que la información está asociada a un serie de discos duros externos y servidores de almacenamiento en red (NAS) de la compañía.

Hace un día Western Digital informó que además My Cloud; My Cloud Home, My Cloud Home Duo, My Cloud OS 5, SanDisk ibi y SanDisk Ixpand Wireless Charger, también están inhabilitados.

Cabe mencionar que los usuarios que almacenan información en estos servidores pueden consultarla desde la red local y también de forma remota desde dispositivos móviles hasta de escritorio.

Por ahora, lo que ha hecho la compañía ha sido desconectar varios de sus servicios, pero lo más grave es que el hacker ha podido obtener datos de sus sistemas y están trabajando para ver qué tan grave es.

El diario el Mundo ha reseñado que, aunque Western Digital no ha especificado la naturaleza del ataque, analista de seguridad en la empresa de seguridad Emsisoft, Brett Callow, “cree que podría trata de ransomware, un tipo de ataque en el que el contenido en los servidores de la empresa atacada queda cifrado (y por tanto inaccesible) hasta que se paga un «rescate» a cambio de la clave que permite descifrarlo”.

Imagen: silicon