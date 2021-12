Meta lanza herramienta que busca evitar que las fotos íntimas se hagan virales

Eliminar de tu celular o computador un archivo que hayas enviado a través de Internet no garantiza que este vaya a desaparecer de la web. Puedes eliminar una imagen de Twitter o de Instagram y dejará de ser visible para tus seguidores, sin embargo, esta se mantendrá en los servidores de esas plataformas. Este contenido se elimina después de un tiempo de allí también. Sin embargo, es muy difícil comprobarlo.

Más complejo aún es borrar el rastro de un documento cuando este se ha compartido por diferentes plataformas o dispositivos, lo cual hace problemático controlar el alcance que tienen los contenidos sensibles una vez se envían y quién o quiénes tiene acceso a ellos. ¿Cómo asegurar entonces que ciertos archivos que has compartido con alguien (como fotos íntimas) no los verá nadie que no tenga tu permiso? Es una tarea desafiante (por no decir imposible), pero Meta creó, junto a 50 organizaciones de distintos países, una herramienta que puede alzarse como una opción.

Codificar las fotos íntimas: la propuesta de Meta

Se trata de una plataforma que, de acuerdo al blog de la compañía, utiliza una tecnología capaz de codificar imágenes y videos directamente desde el dispositivo de una persona, generando un código numérico único a esos archivos para crear una huella digital segura. La herramienta se llama StopNCII.org, y las empresas de tecnología que participaron en su desarrollo, reciben ese código (nunca la imagen o el video) de manera que pueden usarlo para detectar cada vez que alguien intente compartir o haya compartido esos documentos en cualquier plataforma, incluso antes de que alguien pueda reportar la publicación.

Los afectados o quienes crean que sus videos o fotos íntimas puedan ser compartidos sin su consentimiento, pueden ingresar a la plataforma y crear un caso para poder proteger sus imágenes. A pesar de que Instagram y Facebook fueron las redes sociales que brindaron la tecnología para crear esta herramienta, su funcionamiento estará a cargo de la Línea de Ayuda contra el Porno de Venganza de Reino Unido: una iniciativa creada por víctimas de esta modalidad de acoso sexual.

La plataforma está disponible para usuarios de todo el mundo. El único requisito para utilizarla es que debes ser mayor de edad.

