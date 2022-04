‘Los pelaos’: el grupo que hackeó en YouTube a artistas como Michael Jackson

En la madrugada del martes 5 de abril, las cuentas de YouTube de más de 20 artistas fueron hackeadas por un grupo llamado Los Pelaos. Taylor Swift, Ariana Grande, Justin Bieber, Travis Scott, Eminem, Drake, The Weeknd, J Balvin y Daddy Yankee, fueron algunas de las figuras que sufrieron vulneraciones a sus perfiles, desde los cuales se comenzaron a publicar videos que mostraban a personajes que nada tenían que ver con música, o incluso a otros artistas (como ocurrió en la cuenta de Michael Jackson, en donde apareció por media hora material de Estopa).

En la mayoría de los casos, los videos que probaron el ataque tuvieron por protagonista a Paco Sanz: un estafador de 47 años que las autoridades españolas detuvieron en 2020, luego de que engañara durante siete años a mas de 14.000 personas (incluidas celebridades), logrando hacerse con donaciones de más de US$ 288.000 dólares que terminaron en viajes y cruceros, cuando estaban destinados a un supuesto tratamiento experimental en Estados Unidos que pondría fin a un síndrome terminal que «le había provocado la aparición de 2.000 tumores».

En otros casos, como en el de J Balvin, el video que apareció en su cuenta durante algunos minutos fue nada más y nada menos que el de la sesión del argentino Bizarrap, en donde, en ocho minutos y medio, además de quejarse de la industria musical, Residente aprovecha para criticar en varias estrofas al reguetonero paisa.

Lo cierto es que en los comentarios de todos los videos aparecía un mensaje en el que un grupo llamado ‘Los pelaos’ se atribuía la autoría de uno de los mayores ataques que YouTube ha sufrido.

De acuerdo a la cuenta de Twitter compartida por el mismo grupo a través de los perfiles vulnerados de YouTube, Los pelaos es un colectivo de habla hispana. Se cree que son españoles por el léxico usado en la mayoría de publicaciones y los comentarios que hacen en la red social, dentro de los que llama la atención un trino sarcástico que hace alusión al partido político español de extrema derecha, Vox.

Su ‘modus operandi’ es similar al de LAPSUS$ en tanto le preguntan a los internautas las cuentas de artistas que quisieran ver hackeadas. Sin embargo, a diferencia de ese grupo, (y aunque hay trinos en donde el colectivo expresa que ofrece servicios de seguridad exclusivo para las celebridades) hasta ahora no hay indicios de que Los pelaos estén generando realmente algún tipo de ingreso por su actividad. Desde Hipertextual se sugiere que los ciberataques son realizados con el único fin de «burlarse» de los personajes famosos.

we selling security if u don’t wanna be hacked lmao

not for everyone, just celebs.

