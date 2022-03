¡LAPSUS$ lo hace de nuevo! 37 GB de datos de Microsoft fueron robados

No conformes con el pasado hackeo a Nvidia, Samsung y Mercado Libre, ahora, el grupo de piratas informáticos LAPSUS$ fue tras su nueva víctima: Microsoft. Luego de acceder a los servidores del gigante tecnológico, hurtaron 37 GB de datos confidenciales de la compañía, entre ellos, el código fuente de Bing o Cortana.

El medio por el que filtraron la información obtenida, sigue siendo su canal de Telegram, donde publicaron un pantallazo de su hazaña y los datos robados. Lo más curioso de la situación es que, tiempo después los mismos autores de la imagen la eliminaron de Telegram; sin embargo, prometieron que próximamente vendrán con más novedades. Aunque la imagen fue eliminada de la app, varios usuarios subieron copias de ella a redes sociales, la cual se viralizó en minutos.

The LAPSUS$ ransomware group just posted an image of what looks to be Microsoft’s internal DevOps platform… yikes… pic.twitter.com/PFdlezyDW9

— Bill Demirkapi (@BillDemirkapi) March 20, 2022