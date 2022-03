El nordeste de Ucrania sufre grave apagón de telecomunicaciones

De acuerdo a reportes de Amnistía Internacional, en la ciudad de Óblast de Sumy, al nororiente de Ucrania, se han registrado ataques rusos que han involucrado bombas de racimo las cuales, al caer sobre un jardín infantil ubicado en la localidad de Ojtirka, acabaron la semana pasada con la vida de dos civiles y un menor de edad. La ofensiva de las tropas de Putin le ha significado a esta región, de más de un millón de personas, afectaciones en vidas humanas, daños a la infraestructura urbana y, ahora, ha provocado la caída más grave en los servicios de telecomunicaciones reportada desde que inició la invasión a Ucrania.

The Verge informó sobre el apagón en la noche del 3 de marzo, cuando los residentes de Óblast de Sumy comenzaron a alertar sobre explosiones masivas en una planta de energía y una subestación eléctrica. Horas más tarde, un sistema de rastreo de cortes de energía local, advirtió también que sus servicios, en efecto, habían dejado de recibir datos desde esta ciudad.

La noticia terminó de confirmarse, cuando, a través de las redes sociales y los reportes de usuarios, se pudo establecer que los bombardeos efectuados por parte de Rusia habían dañado en Óblast de Sumy una planta de cogeneración (es decir, que funciona con calor, agua y electricidad) lo que provocó el corte de energía.

⚠️ Confirmed: A telecoms blackout has just been registered across #Sumy Oblast, north-eastern #Ukraine , as residents report massive blasts at the thermal power plant and electrical substation that turned the sky ‘yellow and red’ for miles.

Desde que el pasado 23 de febrero comenzó la «operación militar especial» (como el presidente Vladimir Putin se ha referido a su ataque en las zonas fronterizas de Ucrania) se han registrado otros cortes de energía en ciudades como en Kiev y en Járkov. En esta última ciudad, la segunda más importante del país, las acciones bélicas dañaron la infraestructura del proveedor de Internet, Triolan. Sin embargo, el corte reportado en Óblast de Sumy, parece ser de mayor escala que los anteriores.

A pesar de las afectaciones a las telecomunicaciones, varios ucranianos han podido acceder a Internet gracias a Elon Musk. No obstante, el empresario advirtió que los equipos y el sistema que provee el acceso al internet satelital de su compañía, podrían ser objetivo militar, ya que Starlink es el único servicio de Internet occidental que funciona en algunas ciudades de Ucrania.

Important warning: Starlink is the only non-Russian communications system still working in some parts of Ukraine, so probability of being targeted is high. Please use with caution.

— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022