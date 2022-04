Así puedes reconocer un archivo sospechoso en Google Docs

En las próximas dos semanas, Google estará desplegando una nueva advertencia para evitar que tanto sus usuarios de cuentas personales, como de cuentas corporativas, caigan en enlaces maliciosos de Google Docs, hojas de cálculo y presentaciones que se encuentren en la web. Se trata de un banner que la compañía ya había anunciado en enero y que ya aparece actualmente, pero únicamente cuando se intenta tener acceso a archivos dudosos directamente desde Drive.

La anterior estrategia buscará detener el incremento de estafas que se llevan a cabo desde el software de la suite de productividad de Google, para crear archivos aparentemente auténticos que suelen incluir enlaces maliciosos y confusos, de tal manera que los usuarios más incautos accedan a ellos y entreguen datos sensibles como números de cuentas bancarias o contraseñas de correos electrónicos.

De acuerdo a un reporte que el medio tecnológico, Wired, publicó en 2020, los ciberatacantes, los cuales, en su mayoría, utilizaban nombres rusos, se estaban aprovechando de una falla en Google Drive, para enviar correos electrónicos, invitaciones de colaboración y notificaciones automáticas de Google, para dirigir a las personas a sitios web maliciosos.

Te puede interesar: Así puedes solicitar a Google que retire tus datos personales

La falla del sistema consistió en que, si bien en general los sistemas de Google escanean los archivos en búsqueda de documentos y archivos sospechosos antes de entregarlos (como sucede con los correos electrónicos no deseados) Google Drive no ofrecía esa protección, por lo cual no pudo identificar la legitimidad de los archivos compartidos por esa herramienta en ese momento. De hecho, en la investigación de Wired, un vocero confiesa que si bien Google cuenta con esos sistemas de detección, «estos no funcionan el 100 % de las veces».

El nuevo banner es la respuesta a ese error, pues una vez el usuario reciba el documento sospechoso e identifique la advertencia, podrá tener la oportunidad de enviar dicho archivo a la carpeta de Spam o dejarlo sencillamente en su bandeja de entrada sin que la notificación de alerta desaparezca.

Imágenes: Pixabay