3 millones de dólares en NFT fueron robados a través de Instagram

Los Token No Fungibles (NFT) son cada vez más famoso, por ende, más envidiados o propicios a ataques cibernéticos. En este caso, Bored Ape Tacht Club (BAYC), el proyecto de NFT más conocido en el mundo sufrió un hackeo y robo de algunos tokens el día de ayer 25 de abril.

El robo, esta vez se realizó mediante las redes sociales de BAYC. Los piratas cibernéticos secuestraron sus cuentas de Instagram y Discord, quienes posteriormente anunciaron a través de las redes el “minteo” de una nueva colección de NFT. Para ello, crearon un sitio web falso, una copia idéntica del legítimo sitio de Bored Ape, desde donde se realizaría el supuesto minteo.

Por fortuna, la compañía logró percatarse de lo sucedido casi que ‘a tiempo’ por lo que, a través de su cuenta de Twitter confirmaron el secuestro de sus redes sociales. Así mismo, pidieron a los usuarios no caer en el supuesto minteo, ni hacer clic en ningún enlace, pues sus billeteras inmediatamente se vincularían y sería muy fácil robar sus tokens. Por medio de Discord, también un moderado advirtió a todos los usuarios de lo sucedido.

This morning, the official BAYC Instagram account was hacked. The hacker posted a fraudulent link to a copycat of the BAYC website with a fake Airdrop, where users were prompted to sign a ‘safeTransferFrom’ transaction. This transferred their assets to the scammer’s wallet.

— Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) April 25, 2022