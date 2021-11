Patreon pronto permitirá a sus creadores subir contenidos en video

YouTube es la plataforma reina para los creadores de contenido en video. Ni siquiera Instagram, que es conocida por ser la principal fuente de ingresos de los llamados ‘influencers’, logra quitarle la corona a la plataforma que hoy en día le pertenece a Google. Y es que a pesar de que ambas compañías cuentan con importantes presupuestos destinados a creadores populares para que usen sus herramientas, lo cierto es que YouTube sigue siendo más rentable porque tiene un sistema de pago por vistas e Instagram todavía no. Sin embargo, hay otra plataforma que también quiere sumarse al negocio de los contenidos en video y competir contra YouTube: Patreon.

Las plataformas que usan sistemas de suscripciones están en boga y creando incluso una tendencia que empieza a atraer a las que hacen parte de la «vieja escuela» como Facebook (que, de a poco, también se va a abriendo a esta modalidad). Twitch, OnlyFans y Patreon son casos de éxito. Pues bien, esta última está pensando en diferentes formas de expandir su negocio y no solo ha comenzado a masticar la idea de comenzar a aceptar pagos en criptomonedas, sino que también está trabajando en crear su propia plataforma de video.

Actualmente, la compañía de Jack Conte, utiliza la infraestructura de Vimeo para publicar videos, la idea, por supuesto, es hacerla a un lado. «Nosotros alojamos podcast y ahora también estamos haciendo lo mismo con el video. Nuestra estrategia es crear una arquitectura horizontal para que cualquier creador, sin importar el medio o el formato que utiliza, pueda generar un negocio alrededor de su trabajo», aseguró su CEO en una entrevista que dio a The Verge.

Si bien los adelantos sobre esta nueva línea de Patreon suponen una alternativa interesante para los creadores que están inconformes con el algoritmo de YouTube o con la desmonetización de sus videos debido a las numerosas reglas de la plataforma, aún se desconoce la fecha exacta en que la compañía lanzará su propuesta de forma oficial.

Youtube: makes random changes that destroy channels, use easily abused copyright system, introduce tough criteria to enable monetisation, use algorithm that prioritises constant uploads & punishes time off

Also Youtube: dislike button bad for small creators pic.twitter.com/nNlr8ZvVDH

— Jon (@Kirioth) November 12, 2021