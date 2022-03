La música en formato físico renace: la venta de CD aumenta desde el 2004

El CD está de regreso. Así lo demostró el último informe de la Asociación Asociación de la industria discográfica de América (RIAA), en donde se reportó que en Estados Unidos, las ventas de música en este formato, por primera vez, desde el año 2004, incrementaron considerablemente, respecto al comportamiento que se había registrado en años anteriores. En 2021, el CD recaudó US$ 46,6 millones y reportó ingresos de hasta US$ 584 millones.

La cifra aún está muy alejada de las ventas por US$ 767 millones que alcanzó el CD en 2004. Sin embargo, de todas las ventas musicales reportadas en 2021 y que llegaron a US$ 1.650 millones, la del disco compacto representó $584.2 millones de dólares, logrando más de $ 100 millones adicionales respecto al 2020.

Pero el CD aún no destrona al vinilo: el cual es el rey del formato físico y cuyas ganancias en el año pasado superaron en casi el 7 % de las ganancias de la industria dejadas por el consumo de música y que ha venido en ascenso desde hace al menos 15 años.

🚨 Not only did vinyl’s resurgence accelerate, but CD sales grew in 2021 as well. This is the first time since 1996 that both CD & vinyl record revenues grew 📊 in the same year. 🔗 : https://t.co/BFKxdg8m0c #RIAAMusicData pic.twitter.com/JGC31bXMnb

— RIAA (@RIAA) March 9, 2022