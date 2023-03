dale!: ¿mejor billetera digital que nequi y daviplata?

Aunque muchos no conocen dale! el servicio demostró que tiene todo para competir con otros servicios como Nequi y Daviplata. De hecho, fue galardonado en la categoría de Banking as a Service Provider of the Year & Excellence in Digital Transformation – Colombia 2023 por parte de Pan Finance.

dale! es la apuesta con la que el Grupo Aval compite en el mercado de las billeteras digitales y hoy cuenta con casi un millón de clientes. Actualmente, la billetera presta sus servicios BaaS a empresas aliadas como LifeMiles, Plurall y Walo, entre otros. “Somos la primera entidad de Grupo Aval que ofrece Banking as a Service (BaaS) y pioneros en Colombia en aliarnos con empresas diferentes a las de nuestro Grupo para la prestación de estos servicios”, informó José Manuel Ayerbe, CEO de dale!.

“Este reconocimiento es para nosotros la confirmación de que avanzamos en el Open Finance con paso firme. Nuestros aliados pueden estar seguros de que en dale! tienen el socio idóneo para cumplir sus objetivos y gracias a ellos, este reconocimiento ha sido posible”. – concluyó José Manuel.

Para Leyla Abullarade, Gerente de canales digitales y billetera móvil LifeMiles, la alianza con dale! les permite tener una oferta más completa hacia los clientes. Esto, debido a que, además de disfrutar de todas las posibilidades para redimir millas en su amplia red de viajes o aliados comerciales, los clientes pueden acumular millas por todas sus compras desde un producto de débito, digital y aceptado en toda Colombia.

Plurall, otro de los aliados de dale!, es una fintech enfocada en ofrecer microcréditos a pequeños comercios y emprendedores. Allí utilizan la billetera digital dale! para desembolsar los créditos y otorgarles una tarjeta débito de marca compartida dale!.- Plurall. Desde la fintech explican que “Hemos visto la evolución de algunos proveedores de BaaS que trabajan con las más exitosas fintechs de Estados Unidos y Europa, y hemos identificado las mejores prácticas de la industria. A nuestro juicio, dale! es el proveedor mejor calificado de América Latina.”

