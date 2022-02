¿Cuánto ha perdido Spotify por sacrificar a Neil Young?

Spotify cerró el 2021 con 180 millones de usuarios pagos, de acuerdo a su último informe financiero. Sin embargo, el documento no da cuenta de lo sucedido esta semana. Es decir, no habla de la caída del 20 % en el valor de las acciones de Spotify en la bolsa de valores por cuenta de su decisión de sacrificar a Neil Young antes que a su podcast más popular, The Joe Rogan Experience, pese a servir de vitrina para dar información inexacta sobre el covid-19; ni si esta medida, sumada a la avalancha de críticas en las redes sociales que generaron tendencias que alentaban a abandonar la plataforma, tuvieron un efecto profundo en el comportamiento de los usuarios o no.

“Es un tema complicado (…) Pero estoy realmente orgulloso de los pasos que tomamos siguiendo las preocupaciones planteadas por las comunidades médicas y científicas”, fueron las palabras de Daniel Ek citadas por CNN, respecto a la salida del cantante y de la artista Joni Mitchell como protesta ante la postura de la plataforma, cuando el rockero se unió a la demanda de 270 médicos y científicos que estuvieron en contra el contenido del podcast de Rogan. El silencio inicial de Spotify se tomó como cómplice e irresponsable.

Y sí, en la plataforma de streaming se anunciaron medidas como el mostrarle una advertencia al público sobre si los podcasts que van a consumir incluyen discusiones sobre el covid-19, y el sugerirle a los oyentes visitar sitios web oficiales de autoridades sanitarias con información científicamente avalada. Sin embargo, artistas como Mitchell y Nils Lofgren, quien es guitarrista de Bruce Springsteen; primero tuvieron que eliminar sus catálogos de música para que Spotify se pronunciara en contra de la desinformación.

Los otros artistas que le dijeron adiós a Spotify

Las acciones de los artistas anteriores sirvieron de ejemplo para que otros también hicieran lo mismo. Fue el caso de la cantante de R&B, India Arie; David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, quien ha tocado con Young, Lloyd Cole. Otros músicos como James Blunt, al menos se pronunciaron.

La decisión de abandonar Spotify es simbólica, pero no es nada fácil. Pues cifras como las que publica el New York Times revelan no solo que que más del 80 % de los ingresos en la industria musical en EE.UU se dan por cuenta de las plataformas de streaming, sino que además, el servicio sueco, que solo en 2021 hizo 394 millones de euros en ingresos por publicidad, de acuerdo al informe del último trimestre de la empresa, tiene más del doble de usuarios que el resto de sus competidores.

Sin embargo, desde el 26 de enero, cuando se hizo evidente que Spotify protege sus contenidos más rentables porque son populares y hasta el miércoles 2 de febrero, la compañía había perdido US$ 2.1 millones de dólares en el mercado bursátil y había logrado ver sus acciones caer, según Xataka, hasta un precio de US$171.32 dólares: el más bajo en el último año y medio.

Imágenes: Unsplash