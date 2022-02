¿Cuánto cuesta pasar 90 minutos en el Espacio?

La carrera comercial por el Espacio está en marcha de forma oficial desde hace un par de años. El turismo es una de sus artistas y Elon Musk, Jeff Bezos y Richard Branson son los nombres multimillonarios que quieren capitalizar ese tipo de experiencia. Una que ciertamente no está dirigida a todos, sino a las élites que puedan pagar cifras irrisorias por unos cuantos minutos de ingravidez o al menos adelantar un depósito inicial de US$ 150.000.

Los servicios de cada compañía variarán. SpaceX, de Musk, por ejemplo, no descarta ofrecer caminatas espaciales. De hecho, según el New York Times, en el próximo viaje programado de la compañía del magnate, Jared Isaacman, (quien fundó un sistema de procesamiento de pagos llamado Shift4 y quien además ya viajó en la primera misión turística de SpaceX en 2021), se convertirá en la primera persona que, aunque no es astronauta oficial, realizará una de las maniobras más peligrosas incluso para los expertos de la NASA. El plan indica que, en el caso de Isaacman, su cabina se despresurizará antes de que el empresario pueda salir de ella, tal y como se hacía en las primeras caminatas espaciales estadounidenses en la década de 1960.

Elon Musk no es el único millonario detrás del turismo espacial. El 12 de julio de 2021 Richard Branson pasó a la historia como el primer magnate que viajó por fuera del planeta Tierra en su propia nave. El creador de Virgin Galactic (la empresa que está detrás de este tipo de vuelos), anunció que el miércoles 16 de febrero abrirá una nueva etapa de ventas de boletos para el Espacio.

Según un comunicado enviado a Bloomberg, una sola reserva para uno de los vuelos de Virgin costará US$ 450.000. El valor incluirá un entrenamiento básico de dos días, un traje oficial patrocinado por Under Armour, la entrada a un exclusivo club, el costo del viaje hasta Nuevo México, de donde saldrá la nave de Branson, 90 minutos en el Espacio dentro de la VSS Unity y unos “minutos de ingravidez por fuera del asiento del pasajero”.

Our purpose at @VirginGalactic is to connect the world to the love, wonder and awe created by space travel. Explore our evolution at https://t.co/5UalYT7Hjb. pic.twitter.com/LMakGOaUjj

— Virgin Galactic (@virgingalactic) February 15, 2022