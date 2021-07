La guía para un gran «pitch» de Alexander Torrenegra

Alexander Torrenegra, el reconocido inversionista de «Shark Tank Colombia» compartió su guía para un gran «pitch» a través de su cuenta de Twitter.

Para los emprendedores que aún no están familiarizados con el término, un «pitch» viene siendo como el discurso o conjunto de palabras usado para persuadir a alguien para que compre o acepte algo. En rondas de inversión o en entrevistas con financiadores, el pitch es el argumento de ventas para que los inversionistas decidan apoyar el emprendimiento.

En cuanto a Alexander Torrenegra, es un emprendedor e inversionista colombiano. Actualmente vive en Estados Unidos y es el CEO y fundador de Torre, una red de empleo que pretende que el proceso de búsqueda de trabajo y talento sea humano, transparente y automatizado. Previamente, cofundó Voice 123 en 2002, el primer y más grande mercado mundial de locuciones; así como Bunny Studio en 2o11, una solución de subcontratación de misión crítica para el trabajo creativo; Y Tribe en 2018, una plataforma de comunicación remota por video.

Adicionalmente posee múltiples patentes y fue honrado por el MIT con el premio Innovator Under 35 en 2012, con el título de Emprendedor de Alto Impacto por Endeavour en 2013, y nombrado Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial en 2015. Junto con su esposa han invertido en más de 20 empresas de tecnología y se unió a Shark Tank Colombia de Sony como inversionista en 2o17.

Por consiguiente, la importancia de su guía, que recomienda a los emprendedores incluir en su «pitch» las respuestas a las siguientes preguntas:

My guide for a great pitch:

1. Who you are

2. Your industry

3. The problem you’re solving

4. Your solution

5. Your business model

6. Your level of traction

7. Your competitors

8. Your competitive advantages

9. Your team composition

10. Your vision

11. Why you’re pitching

— Alexander Torrenegra (@torrenegra) July 6, 2021