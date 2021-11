Kingship: el grupo NFT creado por Universal Music

En el corto lapso de un año, el planeta ha sido testigo del «boom» que han tenido los criptoactivos como los NFT. Esas obras de arte digitales únicas, coleccionables y exclusivas, que se diseñan a partir de un sistema de blockchain, en principio parecían insólitas (sobre todo por los altos valores que suelen alcanzar); sin embargo, en cuestión de meses han logrado ser lo suficientemente atractivas como para que grandes marcas y artistas se aventuren a crear sus propias colecciones y de paso, a explorar cada vez más el uso de criptomonedas.

Universal Music, que es la compañía discográfica más grande del mundo al representar nombres millonarios como Drake y Taylor Swift, se acaba de sumar a la movida de los NFT y no de cualquier forma. La empresa decidió crear Kingship: una agrupación de simios virtuales que ya hacían parte del mundo de los NFT. Sí. Te estamos hablando de una banda compuesta por cuatro personajes 100 % digitales.

Según Bloomberg, los integrantes (cuya idea original recuerda un poco a la que tuvo Damon Albarn en 1998 al crear a Gorillaz) ya hacían parte de una colección más grande de NFT llamada ‘Bored Ape Yatch Club’. Esta tuvo una gran acogida a finales del 2020, ya que cada entusiasta que compró alguno de los monos se hizo con los derechos de imagen de cada uno de ellos.

Pues bien. 10:22 PM, que es la división de Universal dedicada a impulsar y firmar a creadores digitales, ha contratado a todo un equipo de criptoartistas y animadores para sacar del 2D a los simios y darles tres dimensiones a cada uno de ellos, de manera que puedan cobrar «vida». Y es que Celine Joshua, actual directora de 10:22 PM, aseguró en entrevista que Kingship grabará música; venderá mercancía, objetos, y más NFT; hará presentaciones en videojuegos, en aplicaciones de realidad virtual y básicamente aprovechará cualquier espacio digital que quepa dentro del concepto del metaverso.

Mientras tanto, el equipo de Joshua se concentrará en diseñar las historias y personalidades de cada uno de los simios, para luego crear una campaña de marketing efectiva que presente al mundo a la que sería la primera agrupación virtual nacida del mundo de los NFT. ¿Qué tan buenos serán y quiénes estarán detrás de su música? Lo sabremos con el tiempo.

