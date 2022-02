Coachella venderá entradas de por vida al festival… como NFT

Coachella le dijo sí a los NFT y este primero de febrero lanzó su propio marketplace. La compañía tiene planeado ofrecer tres colecciones de tokens que saldrán a la venta el próximo 4 de febrero de manera oficial. Sin embargo, es una colección la que ha llamado la atención en particular. Se trata de un grupo de 10 tokens que se subastarán y que hacen parte de la Coachella Keys Collection, los cuales permitirán a los futuros titulares, tener entradas de por vida para el festival.

De acuerdo al sitio oficial de Coachella, en el que se especifica la alianza de la empresa con FTX (que no solo es uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo, sino que en septiembre del 2021 lanzó su propio mercado NFT para clientes estadounidenses), los propietarios de los tokens de esa colección en específico, obtendrán boletas para Coachella todos los años y acceso a “experiencias virtuales producidas por el festival para siempre”. Además de esto, podrán contar con ventajas como ser ubicados en mejores localidades que los demás asistentes y tener garantizado lugares para acampar de por vida.

Pero la Coachella Keys no es la única colección que estará disponible en los próximos días. Las otras dos colecciones, se compondrán de fotografías históricas del evento y saldrán a la venta con 10 tokens cada una. Se trata de ‘Sights and Sounds Collection’ y de ‘Desert Reflections Collection’, que, al contrario de la colección que se subastará, sus NFT sí tendrán precios fijos. Los de la primera, se ofrecerán por un valor de US$60.00 y los de la segunda, por US$180.00.

Introducing Coachella Collectibles NFTs 🎡 Lifetime festival passes, digital collectibles redeemable for physical items & more available Friday at 10am PT at https://t.co/D8v4cD04wc

Explore our debut collections👇 pic.twitter.com/eEPdVvxPhg

— Coachella (@coachella) February 1, 2022